進門聞惡臭...驚見沙發上躺木乃伊乾屍　警：孤獨死長達5年！

Rotting corpse of man, 55, left undiscovered on sofa for five years https://t.co/xSXQCjdCcn — Daily Star (@dailystar) February 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

西班牙警方近來在公寓沙發上發現一具屍體，且一進門就聞到可怕惡臭，後來確認死者為55歲男子巴塞羅(Bernat Masquida Barcelo)，他一人獨居在公寓中，死亡在沙發上的時間竟然已經長達5年，被發現時遺體已呈現木乃伊乾屍狀態。

事件上月22日發生在度假勝地馬略卡島(Majorca)，由於鄰居發現很久沒見到巴塞羅身影，便報案請警方上門查看，員警在門口敲了很久的門都沒人回應，最後只好使用備用鑰匙進入，結果一進門就聞到腐爛惡臭，在沙發上發現宛如木乃伊一般的屍體。

警方表示，死者的遺體穿著衣服躺在沙發上，身上還蓋了一條毯子，周圍則被大量煙盒與啤酒瓶包圍，環境十分骯髒惡劣，警方懷疑他可能患有戴奧吉尼斯症候群(Diogenes Syndrome)，又稱為老人污穢症候群(senile squalor syndrome)，患者通常有囤積症或是行動困難而生活在糟糕的環境中。警方未對外公布死者死亡原因，鄰居則對於沒有人發現他失蹤這麼久一事，感到遺憾。

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