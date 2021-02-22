西班牙饒舌歌手「發推特就被關」　全國暴動5天精品店慘被打砸搶

▲西班牙饒舌歌手哈塞爾（Pablo Hasel）入獄，在全國引發暴動。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

今年32歲饒舌的西班牙歌手哈塞爾（Pablo Hasel），因為推崇極左思想在16日入獄服刑，引發打壓言論自由的質疑，在加泰隆尼亞（Catalonia）自治區爆發示威抗爭，進而演變成為打砸商家的暴動，造成巴塞隆納的 Versace、Tommy Hilfiger、Hugo Boss等名牌精品店遭到打砸搶，甚至遍地開花到西班牙全國各地。

▲多家精品店遭到暴民打砸搶。（圖／路透）



哈塞爾因為在推特上發表侮辱君主的言論，以及音樂創作當中，涉及讚揚恐怖主義與暴力行為的內容，遭判刑9個月，遭民眾直疑打壓言論自由，因此在他的故鄉加泰隆尼亞爆發示威抗爭活動，進而成為暴力衝突，蔓延到巴塞隆納、馬德里以及全國各地。

根據CNN報導，16歲的學生科萊特（Joan Colet）表示，20日晚上在加泰羅尼亞廣場（Plaçade Catalunya）參與示威，但是看到部分人群從主要集會團體中分裂出來，開始洗劫商家，他們根本不是示威者，打從一開始就帶著其他的動機混入。

▲示威群眾認為政府打壓言論自由，因此走上街頭抗議。（圖／路透）



科萊特說，警察使用棍棒打人，還對示威者發射泡棉彈，示威者設置路障，主要是為了自保，「我們厭倦了在社群上寫一些東西就入獄的事情，這不僅關乎哈塞爾的論自由，也關乎全西班牙人的言論自由」。

自從哈塞爾入獄之後，警方在暴動當中已經逮捕了100多人，主要都是在加泰隆尼亞與巴塞隆納，在馬德里等地的示威活動仍大致平和。

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