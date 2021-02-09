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史上最瞎國際戰爭！西班牙與秘魯為爭奪「鳥糞」開戰

▲▼ 鳥糞,戰爭,髒污。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲西班牙和秘魯為「鳥屎」開戰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

自古以來戰爭的主因不外乎為擴張領土、爭搶資源等，然而，19世紀歐洲曾發生好幾個國家，為了要爭奪「鳥屎」而展開戰爭。

19世紀的歐洲人工化肥技術尚未開發完全，因此只能從大自然中尋找天然肥料，後來德國化學家李比希（Justus von Liebig）到南美洲考察時，發現秘魯西南海岸附近的欽查群島（Islas Chincha）尚未有人居住，僅有非常多的海鳥在島上生活，而且島上鳥屎非常多。

▲▼海鳥,鳥,鳥糞。（示意圖／取自Pixabay）

▲祕魯因鳥糞一度成為南美最富裕的國家，有「鳥糞上的國家」之稱。（示意圖／取自Pixabay）

由於鳥糞含有豐富的農作物所需元素，成了最好的肥料，因此消息在歐洲傳開後，不少歐洲人前來祕魯購買鳥屎。當時秘魯在一年內能賣出40萬噸的鳥屎，成重要的經濟支柱，甚至販售鳥屎的金額一度占了祕魯財政收入的60%以上。19世紀秘魯在獨立之初，即靠著出售這些天然有機肥，一度成為南美最富裕的國家，有「鳥糞上的國家」之稱。

眼看祕魯靠著鳥糞賺進驚人收入，這讓西班牙看了十分眼紅，由於在發「鳥屎財」之前，秘魯剛脫離西班牙殖民不久，西班牙自認平白損失一大筆財富，於是要求秘魯支付獨立後給西班牙造成的損失，但祕魯不從。

為了爭奪鳥糞資源引發「鳥糞戰爭」，西班牙在1864年4月遠征進攻秘魯，奪走充滿鳥屎的欽查群島，並封鎖秘魯的港口，讓祕魯徹底淪為內陸國。

▲▼太平洋戰爭,戰爭。（圖／翻攝自維基百科全書）

▲西班牙為了爭奪鳥糞，對祕魯開戰。（圖／翻攝自維基百科全書）

此舉不僅損害了祕魯的權益，甚至連附近的智利和玻利維亞等國家受到牽連，於是秘魯與智利、玻利維亞決定聯手對抗西班牙。最終在1866年，西班牙在寡不敵眾下從欽查群島撤軍，結束這為期2年的「欽查群島戰爭」，也有人開玩笑稱是「第一次鳥糞戰爭」。

雖然欽查群島最後回到了秘魯手裡，但因毫無節制的開採，島上積攢了幾萬年的鳥糞在短短幾年後就消耗光了。這時，秘魯把眼光投向了同樣遍布鳥糞的阿塔卡馬沙漠。然而阿塔卡馬沙漠位於秘魯、玻利維亞和智利的交界處，於是這三個國家就如何劃分這份資源起了紛爭。

1879年，秘魯決定先下手為強，聯合玻利維亞進攻智利，史稱「南美太平洋戰爭」，或「第二次鳥糞戰爭」。打到1883年，秘魯和玻利維亞下跪求饒，不僅把原本屬於他們的那部分阿塔卡馬沙漠割讓給智利，秘魯的兩個地區還被智利佔領長達10年。

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