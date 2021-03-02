陸禁鳳梨綠委要求向WTO申訴　王美花：由OTN邀集相關單位討論

▲經濟部長王美花。 （圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中國大陸日前以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，片面宣佈3月起禁止進口，有民進黨立委要求政府向WTO申訴，對此，經濟部長王美花表示，此貿易障礙農委會正在交涉中，至於是否有需要向WTO申訴，由行政院經貿談判代表辦公室（OTN）邀集相關機關討論。

中國無預警宣布禁止台灣鳳梨禁口，民進黨立委許智傑要求政府應向WTO申訴，懲罰大陸違反公平貿易的惡劣行為。對此，王美花2日出席立法院院會前受訪回應，目前對於這項貿易障礙，農委會正在交涉中，至於是否有需要去WTO提告，通常的作法是透過行政院經貿談判代表辦公室（OTN）邀集相關機關討論，現在農委會還在溝通中。

針對有經貿專家質疑，大陸只禁我們一項水果進口，但台灣目前卻不准大陸600多項農產品進口，如何向WTO申訴？對此，王美花則說，「整個部分還是由行政院經貿談判代表辦公室向外界說明比較恰當。」

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