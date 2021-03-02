陳亭妃指控國民黨：去中國抱大腿　把鳳梨技術往外移

▲陳亭妃指控國民黨將鳳梨技術給中國。（圖／陳亭妃辦公室提供）



記者黃巈禾／綜合報導

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口。對此，民進黨立委陳亭妃2日表示，國民黨執政時，很多官員去中國抱大腿，把台灣農業技術還有種苗往外移，當時候國民黨非常自我滿意，一直在把這樣的成效對外宣揚，「但是你看我們現在吃到苦果了，這個苦果是國民黨給我們的」。

陳亭妃也指出，雖然技術跟種苗外移，可是台灣的土質不一樣，技術絕對也不一樣，農民用過去的經驗，所種植出來的也絕對不一樣，所以現在中國只能吃台灣的名字，也就是說用金鑽鳳梨在混淆，混淆台灣的品牌，現在要做的，就是把台灣的品牌，還有台灣的東西，要讓大家知道，台灣的金鑽跟中國的金鑽絕對不一樣，吃的口感也不一樣，而且就算中國用金鑽去打這樣的外宣，「我們一定要把台灣的品牌一步一步往外拓展，這才是我們要的」。

陳亭妃提到，過去把所有的雞蛋放在同一個籃子裡面，那是國民黨做的，現在一直在分散風險，所以也證明總統蔡英文上任以後的分散風險是對的，雖然國民黨一直在擾亂、唱衰，可是到目前為止，所做的分散風險，也逐漸看到成效，目前鳳梨被中國突然之間斷了訂單，可是大家同仇敵愾，團結在一起，現在的訂單也接非常多，再加上對外去做一些訂單的爭取，相信一定可以度過難關，不會因為中國的動作而有任何的損失。

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