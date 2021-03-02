柯建銘讚周春米好人緣：還好她要選屏東縣長　不然總召就被拚過去

▲民進黨立委周春米舉辦鳳梨推廣活動，吸引多名民進黨立委出席響應。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中華人民共和國海關總署日前發布公告，3月起暫停進口台灣鳳梨，民進黨立委周春米2日於立法院舉辦鳳梨推廣活動，民進黨團總召柯建銘表示，周春米在民進黨團裡人緣非常好，「沒有動員就來這麼多人，黨團會議還要動員，還好她要選縣長，不然總召就被她拚過去了」。

周春米2日上午於立法院舉辦「米鳳有約-是誰住在屏東的大鳳梨裡？！」屏東金鑽鳳梨推廣活動，與會者包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、原民會主委夷將‧拔路兒、屏東縣長潘孟安等人。

▲屏東縣長潘孟安。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘致詞時表示，周春米在民進黨團內的人緣非常好，在沒有動員的狀況下，黨團成員就出席了這麼多人，民進黨團召開會議還要發布動員令，並笑稱「還好她要選縣長，不然總召就被她拚過去了」，而此時有意角逐屏東縣長的民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄也坐在台下。

柯建銘認為，未來中共還有很多招要對抗台灣，所以這個時候的第一關非常重要，尤其周春米是立法院第一個舉辦鳳梨推廣活動的立委，這一關要靠大家共同挺過，「未來的挑戰一定很多，執政是很艱辛的」。

柯建銘說明，民進黨團今天率先購買新台幣10萬元的鳳梨，並且經過與民進黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政的討論，過去黨團成員舉辦農特產宣導，每人在每屆會有10萬元的額度，現在只要是有關農特產的政策宣導，經費一律由10萬元提高至20萬。

柯建銘說，未來不管是要在地方、中央或立法院舉辦都可以，反正就是經費再加倍，「不管怎麼樣，沒有也要擠出來」，未來的挑戰還很多，民進黨團盡量力挺台灣，這只是試金石的開始，有賴大家團結共同打拚。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



潘孟安表示，看到中國對台灣粗暴的行為，大家都很氣憤，這時候最需要的就是團結，支持國產幫助農民。

潘孟安指出，鳳梨喜高溫、耐旱性強的「鳳梨精神」，正適合屏東的氣候，也因此屏東的鳳梨產量佔全台灣的30%，可以說是台灣鳳梨的故鄉，品質也是掛保證，除了希望國人能夠多支持國產鳳梨，也企盼大家能夠到屏東走訪鳳梨之鄉，發揮「鳳梨精神」共度難關。

周春米提及，鳳梨產量每年40萬噸中，大約有5萬噸銷為外銷，內需市場還是主流，國人的力挺加強內需想必能注入強心針，但農委會也應該積極擴展其他市場，協助以外銷為主的農民。

周春米說，中國打壓鳳梨可能只是試水溫，未來面對其他可能鋪天蓋地的攻擊，呼籲農委會超前佈署，自己也會積極拜託企業多購買鳳梨、入菜或當作伴手禮，大家一起用行動挺台灣的鳳梨農。

其他人也看了這些...

►吃鳳梨「工作會發爐」？ 蘇貞昌：別再信沒科學根據的事

►「要求日本買鳳梨是賣人情」 謝長廷想妙招：這才是長遠之計

►國人自救2天認購3萬噸鳳梨 王定宇：分散客源因禍得福

更多熱門新聞...

►國軍三餐吃爆鳳梨 國防部下令伙食團購買挺農民

►謝長廷揭沒交涉日本買鳳梨原因 徐巧芯：不愧是助日代表

►大陸禁台灣鳳梨 張麗善：積極拓展東南亞、日本市場



►振興一下我們的美麗