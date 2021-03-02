國防部下令「伙食團買鳳梨」　邱國正：國軍全力配合政府挺農民

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

中華人民共和國海關總署發布公告，3月起暫停進口台灣鳳梨，行政機關也紛紛表態願意採購鳳梨表達支持。對此，國防部長邱國正2日表示，這回政府有政策，國軍當然全力配合。

台灣鳳梨外銷至中國高達9成，中國宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，全台各地發起買鳳梨吃鳳梨的活動、力挺農民。國防部28日證實將配合農委會促銷方案，運用副食供應通路，鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買鳳梨，以照顧國內農民。

行政院長蘇貞昌2日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，國軍附屬供應站平常都有固定的蔬果，農產品通常也很不錯，這回政府有政策，國軍當然全力配合。

談及首度以部長身份至立法院備詢，邱國正指出，「國防部功課一定是很多，沒有因為要到立法院特別做什麼功課」，從戰備、訓練、軍品到很多的科技研發等，都自己要注意的。

邱國正強調，國軍的工作量驚人，只要是對國軍目前的正常運作，能夠馬上敵情威脅應對的，都是他當前的重點工作。

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