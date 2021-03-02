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全國齊心買爆鳳梨　蘇貞昌：比銷往中國的數量還高

記者陳家祥／台北報導

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，造成逾4萬噸鳳梨無法銷陸。政府喊出「吃鳳梨救農民」的口號，但卻爆出台糖的鳳梨罐頭使用的鳳梨原料是來自泰國，對此，行政院長蘇貞昌說，台灣鳳梨品質好、甜度非常高，而製罐頭的鳳梨因為甜度不能太高，因此都是從外國進口。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌2日到立法院進行施政報告。會前被問到台糖鳳梨罐頭竟使用泰國鳳梨一事，蘇貞昌說，台灣鳳梨品質好、甜度非常高，國人非常愛用，9成以上都是台灣自己使用，而製罐頭的鳳梨因為甜度不能太高，過去是從外國進口製造鳳梨罐頭。

蘇貞昌說，經過這次的這次事件後，相關國營事業會就鳳梨做各種其他製品，像鳳梨乾、鳳梨酥或著鳳梨酒，都會促進鳳梨銷路。

另外，過去鳳梨仰賴出口中國，此次禁令後，農委會預計出資10億穩定鳳梨內外銷，要如何打開外銷市場？蘇貞昌說，因為國際也重視，很多出口商趁這次機會把握外銷，光銷往日本就大大增加。

蘇貞昌強調，政府一直努力把台灣的水果外銷，這次國銓人同胞齊心合力，這非常重要，所以不只是外銷，連國內各方，包括企業、各種民間團體，公營的民營的行庫，各種機關都大量採購，「我們看到這次數字，甚至於都還要比本來要銷中國的數量還高」，也持續呼籲國人同胞，多使用國產的水果，價格便宜、有益健康。

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