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婆婆硬闖看親餵嗆「都女生沒關係」　媳再曝最扯內診：快崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書「靠北婆婆2.0」PO文聲稱，今年除夕、初一公公和婆婆來家中吃飯，同住的這兩天卻讓她差點崩潰，因為婆婆很堅持要進房間觀看親餵母乳，就算鎖門還是會一直敲，請丈夫幫忙溝通，卻只得到一句「我很喜歡看人親餵的樣子，都是女生又沒關係」的回答。

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO不滿婆婆愛闖進房間看她親餵母乳。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

原PO提到，雖然公婆過年來吃飯不用親自下廚，只需要準備食材，但每次要親餵4個月大的女兒，婆婆就會跑到房間來看，就算鎖門也會一直敲門，她只好請丈夫出面幫忙溝通，結果婆婆竟然說「我很喜歡看人親餵的樣子，都是女生又沒關係」，而且這還不是最誇張的，之前生產也是，醫生要內診，護理師請婆婆出去等，也是硬要待在待產室，一點尊重也沒有。

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原PO坦言，除了親餵問題外，和公婆在抱小孩、教育方式方面，也有許多不同的意見，例如她想訓練孩子在固定時間睡覺，基本上每天傍晚6點後就不讓女兒小睡，並陪玩到晚上9點，再哄上床睡覺，結果婆婆一看到孩子在傍晚6點多打呵欠，就一直說孩子想睡覺，說明原因後，竟然還很大聲對孩子說，「妳好可憐啊，媽媽都不讓妳睡覺，媽媽好狠心喔」。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO抱怨婆婆會對小孩大喊「媽媽好狠心」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

「哈囉？我是有虐待她嗎？」原PO無奈表示，婆婆在家一下子這個不行，一下子那個不行，只是過年來住兩天就讓她受不了，「還好沒住在一起，要不然我會瘋掉。」

其他網友看完原PO婆婆的行為也覺得很不可取，紛紛留言表示，「真心建議婆婆們，生產的時候讓夫妻倆去就好了，妳們待在那裡真的沒有什麼幫助」、「婆婆在場令妳不舒服的親餵或內診，一定要果斷拒絕，如果說了還是依然故我，那就先停止妳的行為，等到她識相退出後再繼續進行，讓她知道妳無法接受她的打擾」。

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