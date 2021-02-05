辣媽每晚「母乳敷臉」皮膚超好　親拍教學片大讚：滋潤又抗老！

▲英國30歲網紅西西（Si-Si Shoffman）每晚都用自己的母乳敷臉。（圖／翻攝instagram帳號sisishoffman）



記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦的30歲網紅西西（Si-Si Shoffman）皮膚吹彈可破，亮白柔嫩，讓許多粉絲羨慕不已。她拍攝影片介紹自己的美麗秘訣，也就是每晚把母乳敷在臉上，宣稱不僅可以滋潤肌膚，抵抗衰老，還有「神奇的消炎」效果，甚至改善荷爾蒙失調，幫助皮膚再生。

綜合《鏡報》、《每日郵報》報導，西西時常在Instagram分享育兒與保養秘訣，擁有1.4萬粉絲。她每晚洗臉後，都會敷上母乳與保濕用品，並呼籲粉絲「塗上妳們的液體黃金（liquid gold）吧，女士們！」

西西去年夏天生下兒子克萊頓（Clayton Shoffman）後，就開始這個特殊的保養方式。她認為，剛生產完的「初乳」是首選，但之後分泌的母乳也有很好的效果。

西西接受雜誌Femail採訪時提到，她都把母乳儲存在針筒注射劑內，放入冰箱中保存，「基本上，你要用的時候再拿出來，不到1小時就能解凍，用掉一半，把剩下另一半冰起來，明天晚上再用」。

網友們紛紛稱讚西西大方分享母乳對於肌膚的好處，也有人等不及親自嘗試，「太酷了，妳的肌膚彷彿在發光」、「妳看起來太美了，皮膚好好！」、「好吧，至少不浪費」。一名網友甚至開玩笑地說，「我在考慮為了完美肌膚生個孩子」。

聽Podcast掌握國際局勢

地表最迷人玫瑰香！Chloe香水特價1675元