迷你「77乳加icash」超Q！超商限量開賣　維士比悠遊卡會發出廣告聲

▲77乳加變身迷你icah2.0，巧克力控一定不能錯過。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們必收！幾乎人人都愛吃的「77乳加」，現在化身超Q迷你版icash2.0，包裝上的壓紋與鋸齒邊緣幾乎跟真的77乳加一樣，輕輕按壓還會發現包裝內的觸感完美呈現，即日起開放超商限量預購，而台灣悠遊卡公司則是推出三洋維士比3D悠遊卡，逼卡還會發出廣告口號，超級療癒。

77乳加icash2.0外觀仿真迷你，厚度和形狀皆比照真實形狀製作，首批預購將於今日早上11點過後於OPEN POINT APP搶先開放OPEN POINT會員預購，限量5000組，只要預購再加送1條真正的原味77乳加巧克力。如果無法線上預購，全台6000家7-11將在3/24全面販售，限量14000個（數量依各門市庫存為準）。

▲掛在包包上超可愛。



另一款由台灣悠遊卡公司推出的「三洋維士比3D悠遊卡」也是超吸睛，直接把維士比縮小變成隨身悠遊卡，以經典的深色瓶身搭配維士比字樣包裝，瓶蓋上還有一個金色鑰匙圈，可別在身上或包包上。

▲維士比悠遊卡。（圖／翻攝自臉書＠easycard.tw，下同）

▲掛在身上或包包上超級潮。

更特別的是，只要逼三洋維士比3D悠遊卡，還會發出「三洋維士比～福氣啦！」這句家喻戶曉的廣告口號，可愛又實用。