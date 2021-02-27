家長逛超商「孩被丟門外大哭」　獨留小白看守！千人怒：暴衝怎辦

▲孩子邊哭，邊望向店內找家長！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「為何不怕小孩被抱走？」一名女網友驚呼，日前在超商外頭，赫見小孩坐在娃娃車哭鬧，一旁還有一隻毛小孩，由於遛繩就繫在把手上，假若狗狗失控暴走，勢必會連人帶車一起慘摔。照片曝光後，引發網友關注，「家長心臟很大」，也有網友認為大驚小怪，「應該是狗狗會顧小孩，狗狗不方便進去才這樣...」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張照片，氣憤指出有家長去超商買東西，卻把孩子留在門外，而當時原PO就坐在轎車上，一直聽到有的哭鬧聲，結果轉頭一看，聲音是從娃娃車傳來，讓原PO看了心慌慌。

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原PO透露，孩子哭了許久，無奈家長一直待在店內不出來，「為何不怕小孩被抱走？或小孩發生危險？」更傻眼的是，娃娃車手把上，還繫著狗狗的遛繩，一旦毛小孩突然暴衝，後果恐讓人難以想像。

文章曝光後，底下網友也怒回，「現在神經病很多，永遠不知道下一秒會發生什麼事」、「我曾看過 小孩在推車上放人行道，媽媽在店內吃飯，隔個玻璃門」、「世上沒有後悔藥喲」、「在北歐可能是常事....可是這邊是台灣！如果沒這麼急著買，是不是可以等到家裡其他家人在的時候再過來買，貿然把孩子放在外面真的很危」、「狗要是突然追人，不就連車拉走」。

▲網友超傻眼！（圖／翻攝爆廢公社二館）



另一派網友則認為，「不予置評。萬一小孩進去在哭鬧又要被裡面的人公審，在外面有狗狗守護也會被公審，是不是在家裡比較沒事？」「可能是有狗無法進超商，有些超商只有樓梯沒有設無障礙坡道，所以推車推不進去」。