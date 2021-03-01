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上班日北台灣變天「高溫掉10°C」　周六再一波雨下更多、更廣

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲一周內有2波變天，北部、東北部明高溫降10度，周六雨更多。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假進入尾聲，明天上班日迎東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，高溫跟今天相比幅度有8-10度之多，迎風面也會有局部短暫雨。下波變天時間落在周六、日，氣象局預估水氣更多，連中部山區也會有零星短暫雨。

氣象預報員林定宜表示，明天鋒面通過，加上東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉涼，高溫跟今天相比幅度差有8-10度，其他地區則降溫約3-5度。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周2變天，北部時晴時雨、忽冷忽熱。（圖／中央氣象局）

明天北部、東北部高溫僅約20-23，其他地區25-29度；低溫部分，北部、東北部約15-16度，其他地區17-19度。周三仍為東北季風增強天氣，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

周四、五為天氣轉變間的小空檔，東北季風減弱，各地氣溫回升，降雨範圍限縮東半部地區局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六、下周日東北季風再度增強，水氣也增多，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

但周六、下周日新一波東北季風再度增強，強度因是預報後期還要再觀察，但屆時將帶來更多水氣，除北部、東半部有局部短暫雨外，連中部山區也會有零星短暫雨。

此外，明日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，而周四、五由於天氣逐漸回暖，西半部及金、馬亦應注意局部霧或低雲發生的機率，交通往返請留意航班資訊，行車收聽警廣、注意CMS即時資訊與用路安全。

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