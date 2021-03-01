集集鬧區白晝搶車！沒拔鑰匙被強行開走　夫妻救車被甩飛濺血

記者高堂堯／南投報導

眾目睽睽之下竟把別人的車搶走！一對夫婦昨前往南投集集鎮農夫市集擺攤，準備收攤搬貨到車上時，因鑰匙沒拔，竟有一名歹徒趁機開門上車把車開走，夫妻倆追上前抓住車身，最後仍被甩開摔傷；警方鎖定特定身分男子，全力追緝中。

▲南投一對夫婦車子遭強行開走，丈夫(右)追上一度遭拖行。（圖／民眾提供）

▲嫌犯(紅圈處)當時站在攤位和贓車旁東張西望。（圖／民眾提供）

受害人張姓男子向警方指出，昨趁228連假遊客眾多之時，與妻子前往集集農夫市集，擺攤販售農特產品，兩人忙到下午5點多準備收工，張男將其深色休旅車開到攤位旁、打開後車箱門，熄火停妥，準備收貨上車，但未將鑰匙拔起。

此時有一名身穿灰色連帽外套、黑色長褲、戴白色口罩和黑色手套的男子，狀似累了停在攤位和休旅車旁的水泥座椅旁休息，看看手機又拿起瓶子喝水，卻不時東張西望，接著看向張男夫婦的攤位，一瞬間就開門衝上駕駛座，把車發動開走。

▲南投夫婦在集集擺攤賣農特產品，車子遭強行開走。（圖／民眾提供）

張男夫婦立刻發現車子莫名發動而追上去，張妻伸手抓住右後門的手把，但已上鎖無法開門，張男則拉住門沒關的後車斗想爬上去、雙腳還一度騰空，但歹徒左右搖擺車身，張男最後被甩下摔在馬路上，只能看著搶嫌揚長而去，所幸只有腳擦傷，驚險過程全被監視錄影器拍下，夫婦倆隨即向警方報案。

▲南投夫婦在集集擺攤賣農特產品，車子遭強行開走。（圖／民眾提供）

集集派出所所長楊啟宏表示接獲報案後，因現場有目擊民眾協助指認，不久就掌握竊嫌身分和可能動向，當下動員攔截圍捕、持續追緝該嫌到案。





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