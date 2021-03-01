　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

無所不偷　佳里警查獲民生慣竊至少涉10多案

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局警方接獲民眾失竊機車報案，所長於24小時內積極逮捕54歲林姓慣竊，查出至少涉案10多起，讓民眾對痛恨至極的民生竊盜罪犯，能立即逮補移送法辦及押羈，受到民眾好評肯定。

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局後營派出所所長李信呈，於2月27日下午受理民眾報案稱停於騎樓下的重機車因鑰匙忘記拔除，遭不詳人士竊走，警方獲報後立即趕往竊案現場，查訪左右鄰居，並調閱週遭監視器擴大追查。

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

然而李所長一直追查調閱資料至深夜，於28日清晨6時許欲返家途中，竟發現遭竊之機車，立即通報派出所請求支援，等警力抵達後尾隨犯嫌至安定區加油站加油時，警方馬上實施攔截逮補，當場逮捕該林姓慣竊，並在身上查扣行竊工具（手套、夾鉗器等）與贓證物等。

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林嫌因騎乘行竊機車遭警方逮捕時還一頭霧水，當場嚇得不知所措，警方進行突破心房供出犯行。案經佳里分局調查發現，該林姓犯嫌都利用228連續假期民眾外出期間，深夜找尋目標，尤其家戶門窗未關而入內行竊財物，且為閃躲警方追查，犯案都戴手套，且利用徒步或騎腳踏車方式找尋行竊目標，這次因行竊未拔鑰匙機車，所幸民眾即時報案，警方啟動調查與比對，更在警方積極勤勞與警覺下，讓該竊盜慣犯能繩之以法，也凸顯林嫌賊星該敗歹路不可行。

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局利用台南市警察局長方仰寧，到任後積極建置的跨域治安資訊整合平台，在此次平台分享運用，目前共計追查林嫌涉嫌10多起竊案，甚至發現連民眾「內褲」都偷竊，涉案擴及佳里與麻豆地區，全案依竊盜罪嫌移送，並經台南地院裁准羈押在案，佳里分局將持續擴大追查中。

佳里警分局長甘炎民呼籲，犯罪乃是社會自然產物，潛在犯罪者往往都會找尋且不易被抓到的目標下手，民眾唯有對自身居家、財物多一份細心保護及安全防範，才能減少杜絕被害（竊）機會，若發現住家附近有可疑人、事，請撥110報案，警方會派員前往，希望在警民合作下共創和樂、平順的居家環境。

網友大推：用過最好用的護唇膏

ET快訊
10歲女兒罹罕病被宣告活不過2年　女星曬她「走路中」畫面惹淚
快訊／鳳梨禁令延燒！國台辦再發聲
《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　女網紅怒炸：還說我奶很香
北台灣「掉10°C」變天時間曝　下一波雨更大
美女主播披白紗飆淚　解鎖「美背＋事業線」羞曝私密底褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

六堆300年祈福尖炮城完美句點　蘇清泉：要讓下一代引以為傲

英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

無所不偷　佳里警查獲民生慣竊至少涉10多案

水情嚴峻換水需用掉6500瓶2公升礦泉水　台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

用行動支持農民　黃偉哲認購1500顆高麗菜為學童午餐加菜

台南鄭婦母子4人年關難過　林阳乙服務處募款暫解燃眉之急

把握時間！大湖草莓連假最夯熱點　產季可望延長至3月底

改善台南淹水　黃偉哲爭取前瞻計畫治水預算獲2.1億元

228連假第2天遊客大增　台南之旅日賞花海夜賞燈

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

六堆300年祈福尖炮城完美句點　蘇清泉：要讓下一代引以為傲

英國袖珍屋哈利波特「斜角巷」亞洲首展　中原大學2日開展

無所不偷　佳里警查獲民生慣竊至少涉10多案

水情嚴峻換水需用掉6500瓶2公升礦泉水　台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

用行動支持農民　黃偉哲認購1500顆高麗菜為學童午餐加菜

台南鄭婦母子4人年關難過　林阳乙服務處募款暫解燃眉之急

把握時間！大湖草莓連假最夯熱點　產季可望延長至3月底

改善台南淹水　黃偉哲爭取前瞻計畫治水預算獲2.1億元

228連假第2天遊客大增　台南之旅日賞花海夜賞燈

羅力先發找手感　味全退富邦熱身賽2連勝

快訊／雲林台子港海釣「竹筏翻船」1死！船主嗆水溺斃

遭譏用老舊檢查儀成「緝毒漏洞」　高雄關曝流標原因

獨／朱雪璋入獄還喬和解金！狠斷深海閻王腳筋　聘律師只為15萬

2寶爸結紮！要「關雞1週」求醫開證明　原因曝光…辣妻臉紅炸了

52歲楊麗菁PO「濕身比基尼照」！　D級車頭燈超兇…好身材粉看傻

莫迪公開接種「印度國產疫苗Covaxin」：使印度從病毒中解放

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

萌妹拜拜「香的顏色不一樣」！閨蜜一看傻眼爆粗口　下秒全場笑翻

趙小僑完成「引產手術」　曝過程順利：謝謝大家關心

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

地方熱門新聞

鰻苗捕撈期將結束　籲漁民遵守禁漁規定

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

協同中學許湘筠摘下五科滿級分

台南鄭婦母子4人年關難過林阳乙募款

大湖草莓連假夯　產季延長至3月底

「崑濱伯」辭世徐國勇、陳美伶上香悼念

新北坪林百年老店私房景點報你知

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

賴清德視察台南鳳梨加工業

台南新化大目降十八嬈如期舉行

黃偉哲爭取前瞻計畫治水預算獲2.1億元

更多熱門

相關新聞

台南版「驚天動地60秒」！狂賊開大車偷小車

台南版「驚天動地60秒」！狂賊開大車偷小車

台南經姓男子模仿電影「驚天動地60秒」犯案情節，開廂型車竊取機車，而後分解販售，每次作案過程不超過60秒，台南市佳里分局警方透過大數據，循線將59歲經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案，全案依竊盜罪嫌送辦。

缺水可比缺電更麻煩啊！

缺水可比缺電更麻煩啊！

巡邏守望驚見「幽靈馬車」

巡邏守望驚見「幽靈馬車」

68歲賊扮闊老爺四處喝花酒　小吃部列「頭號慣犯」

68歲賊扮闊老爺四處喝花酒　小吃部列「頭號慣犯」

台南死亡車禍　騎士疑超速撞電桿喪命

台南死亡車禍　騎士疑超速撞電桿喪命

關鍵字：

佳里民生慣竊

讀者迴響

熱門新聞

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

即／台東17歲少年遺體找到了！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面