無所不偷　佳里警查獲民生慣竊至少涉10多案

▲台南市佳里分局查獲林姓竊盜慣犯，初步查出涉案10多起，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局警方接獲民眾失竊機車報案，所長於24小時內積極逮捕54歲林姓慣竊，查出至少涉案10多起，讓民眾對痛恨至極的民生竊盜罪犯，能立即逮補移送法辦及押羈，受到民眾好評肯定。

佳里分局後營派出所所長李信呈，於2月27日下午受理民眾報案稱停於騎樓下的重機車因鑰匙忘記拔除，遭不詳人士竊走，警方獲報後立即趕往竊案現場，查訪左右鄰居，並調閱週遭監視器擴大追查。

然而李所長一直追查調閱資料至深夜，於28日清晨6時許欲返家途中，竟發現遭竊之機車，立即通報派出所請求支援，等警力抵達後尾隨犯嫌至安定區加油站加油時，警方馬上實施攔截逮補，當場逮捕該林姓慣竊，並在身上查扣行竊工具（手套、夾鉗器等）與贓證物等。

林嫌因騎乘行竊機車遭警方逮捕時還一頭霧水，當場嚇得不知所措，警方進行突破心房供出犯行。案經佳里分局調查發現，該林姓犯嫌都利用228連續假期民眾外出期間，深夜找尋目標，尤其家戶門窗未關而入內行竊財物，且為閃躲警方追查，犯案都戴手套，且利用徒步或騎腳踏車方式找尋行竊目標，這次因行竊未拔鑰匙機車，所幸民眾即時報案，警方啟動調查與比對，更在警方積極勤勞與警覺下，讓該竊盜慣犯能繩之以法，也凸顯林嫌賊星該敗歹路不可行。

佳里分局利用台南市警察局長方仰寧，到任後積極建置的跨域治安資訊整合平台，在此次平台分享運用，目前共計追查林嫌涉嫌10多起竊案，甚至發現連民眾「內褲」都偷竊，涉案擴及佳里與麻豆地區，全案依竊盜罪嫌移送，並經台南地院裁准羈押在案，佳里分局將持續擴大追查中。

佳里警分局長甘炎民呼籲，犯罪乃是社會自然產物，潛在犯罪者往往都會找尋且不易被抓到的目標下手，民眾唯有對自身居家、財物多一份細心保護及安全防範，才能減少杜絕被害（竊）機會，若發現住家附近有可疑人、事，請撥110報案，警方會派員前往，希望在警民合作下共創和樂、平順的居家環境。

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