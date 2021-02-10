巡邏守望驚見「幽靈馬車」　佳里暖警義助身障人士展愛心

▲台南市警佳里分局中鹽派出所所長施信結，協助雙腳萎縮之吳姓身障人士車輛安裝警示燈，還致贈千元紅包及米、水果，申請急難救助方案讓其好過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局中鹽派出所所長施信結、警員林逸皇，深夜執行巡邏勤務，在七股區中寮里南25-3線鹽博館前道路，驚見1輛未見駕駛亦未開車燈之身障車輛行駛，經查看發現係名雙腳萎縮之身障人士，施所長除免費安裝警示燈，還致贈千元紅包及米、水果，申請急難救助方案讓其好過年。

佳里警察分局為給民眾一個平安年，特別在重要路口處執行防竊守望，佳里施所長等2人執行2月8日22至24時巡邏勤務，於易發生交通事故路口守望時，發現深夜怎麼有一輛無人駕駛電動車在道路上行駛，就像是「幽靈馬車」一般，當下立即上前查看，發現是一位身障者所騎乘，因該人雙腳萎縮，故身體蜷曲在電動車之後，經了解該吳姓男子患有重度身心障礙，目前獨居是一位低收入戶，無法為該部電動車裝置任何照明設備。

施所長立即請該男子回中鹽派出所，並親自為電動車裝上警示燈，讓該男子夜間使用電動車外出更安全。施所長於安裝車燈過程中，經與吳民聊天得知其自幼雙腳便無法行走，生活起居無法自理，每天靠著母親攙扶，由於父親早逝，母子倆人相依為命多年，然而母親於7年前因病去世，現在僅靠著社會局救助，因為行動不便，生活十分困苦。

施所長得知吳民處境困難，即自掏腰包，贈予吳民1000元紅包及他自家種植之優質良米1包及紅龍果1箱，並親自前往吳宅探望，協助其申請急難救助方案，期能讓吳民在農曆春節前感受到警察的溫馨關懷。

佳里分局長甘炎民獲知施所長執勤認真，且能適時對需要的民眾伸出援手，立即前往中鹽所嘉勉並鼓勵員警服務要不分大小，適時最重要。也呼籲民眾平時要檢視自己的交通工具，夜間是否明亮，愛自己也可以保護别人，防止憾事發生。

經典不敗、滋潤不膩

