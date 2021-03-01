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台南版「驚天動地60秒」！狂賊開大車偷小車　共享機車也淪陷

▲台南市佳里分局警方透過大數據，循線將經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里分局警方透過大數據，循線將經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南經姓男子模仿電影「驚天動地60秒」犯案情節，開廂型車竊取機車，而後分解販售，每次作案過程不超過60秒，台南市佳里分局警方透過大數據，循線將59歲經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市佳里分局警方透過大數據，循線將經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市佳里分局破獲大車載運機車偷竊犯案事件，犯嫌學習「驚天動地60秒」電影情節，在大台南地區尋找目標行竊機車，在佳警運用整合治安平台分享，於2月28日成功破獲透過線上警力立即發現可疑貨車，成功攔阻逮捕竊嫌而偵破該起連續竊盜機車案，讓犯行無法橫行，更讓被害民眾感謝不已。

警方指出，2月23日受理一部共享輕型電動機車竊盜案，民眾在使用電動機車騎到七股觀光區因無電無法使用而置放路邊，民眾多日後回到現場牽車卻發現機車已不見失竊而報案。

▲台南市佳里分局警方透過大數據，循線將經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳警分局立即調閱相關監視器，卻未發現該機車有再行使軌跡，似乎憑空消失在道路，案經鍥而不捨地面查訪及利用建置之大數據與智慧分析平台之科技資訊比對，通報鎖定可疑多部車輛外型，通報線上警力加強盤查，即於2月27日深夜盤查攔截到犯案廂式自小客車，當場逮捕經姓主嫌，並於車內查獲剛行竊機車一部，擴大追查至今發現在大台南地區犯案5起以上，將持續擴大追查，讓竊嫌無所遁形。

警訊中經嫌對犯案過程避重就輕，針對道路機車有如自家物品囂張行竊，讓警方無法認同！偵查人員發現該經姓犯嫌因前科累累，對犯案行跡非常小心謹慎，犯案都躲避道路監控器，逮捕當下還矢口否認，因自覺都沒在監控器範圍下尋找目標行竊，怎會被發現，且在偵詢過程偵查人員也發現竊嫌利用出租屋，將機車分屍解體後再賣給下游銷贓牟利，經嫌更提及常看驚天動地60秒情節，警方懷疑經嫌如法炮製偷竊機車，犯案速度也比照60秒，以直接搬上貨車的行竊方式而隱藏犯案，以為可以偷天換日影藏無形。

▲台南市佳里分局警方透過大數據，循線將經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長甘炎民表示，民眾對於自身之電動機車等交通工具，應妥為保管，停置要慎選有保管機制或監控處所置放，甚至如遇車禍或故障後便逕自棄置路旁，不但容易被害行竊外，輕者影響觀瞻違反廢棄物清理法之環保問題或如車牌遭他車懸掛違規而違反道路交通管理處罰條例而遭罰鍰，重者甚至車牌、車體遭竊而被不法之徒利用為作案工具，因而涉案纏訟多年；如何提升民眾自我防衛能力實為現今預防犯罪重要之課題，以免遭不法人士覬覦，將被害因子降至最低。警方呼籲民眾遇有可疑或相同情節類似資訊，能速與佳里分局聯絡（06）7222012，以擴大偵辦。

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