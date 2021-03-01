65元大碗寬麵坑人　「4根麵條剛好遮碗底」　　

▲大陸知名景區坑爹，大碗寬麵只有四根麵條 。（圖／翻攝新浪財經）

記者任以芳／綜合報導

一碗麵只有4根麵條，賣65元台幣，是否太坑人？大陸知名景點白鹿原白鹿倉景區遭人投訴，某間麵店老闆欺騙消費者，店內標榜的大碗寬麵的份量「剛好遮住碗底」。景區管理者今（1日）再次公開道歉，證實該店家存在「違規經營行為。」

大陸白鹿原白鹿倉景區因為電視劇《白鹿原》走紅，業者斥資35億人民幣，約160億台幣打造旅遊景區，觀光人潮一年破千萬人次。好不容易，後疫情時代旅遊人流漸漸回流，當地景區發生店家坑遊客不良事件，重創形象。

據《新浪財經》報導稱，有網友在27日上傳視頻爆料，白鹿原白鹿倉景區某間麵店欺騙消費者。拍攝影片顯示，一個大碗麵只裝4根粗麵條，加上一點配料。

當事人氣憤的表示，「 一碗麵15塊錢（人民幣）只有4根麵條，感覺這就是哄人的。」份量很小，剛好蓋住碗底。針對該事件，白鹿原白鹿倉景區官方今（1日）微博發佈致歉和處理公告稱，涉事商戶存在「大碗面份量不足」違規經營行為，已責成涉事商戶停業整頓，調查結束後將按照《景區商戶管理規定》嚴肅處理。

▲景區業者調查後坦承，店家確實違規經營。（圖／翻攝 白鹿原白鹿倉景區微博）

報導指出，景區第一時間調查視頻情況，確定該店家確實存在「大碗麵份量不足」的違規經營行為，「在此也向廣大遊客誠摯致歉！」

公告稱，目前，景區已責成涉事商戶停業整頓，調查結束後將按照《景區商戶管理規定》嚴肅處理。景區也鄭重承諾，積極配合市場監督管理部門對經營商戶加強管理，並加強從業人員培訓，嚴格執行明碼標價、保質保量、規範操作等規定要求，保障遊客權益。