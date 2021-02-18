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核研所女助理勾結廠商獲實驗室標案　未派工卻詐領百萬判7年

▲原委會核研所許姓女助理研究員負責「轉譯實驗室清潔標案」，涉嫌在2017-2018年間勾結得標廠商製作不實文書，向核研所詐領108萬元，地院依貪汙罪判處許女等3人4至7年不等有期徒刑。（圖／翻攝自googlemap）

▲原委會核研所許姓女助理研究員負責「轉譯實驗室清潔標案」，涉嫌在2017-2018年間勾結得標廠商製作不實文書，向核研所詐領108萬元，地院依貪汙罪判處許女等3人4至7年不等有期徒刑。（圖／翻攝自googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

在行政院原能會核研所任職的許姓女助理研究員，在2017年至2018年間負責「轉譯實驗室清潔標案」，桃園地檢署搜索後查出許女與得標廠翔騰公司蔡姓負責人、戴姓經理等人勾結，明知對方完全未履約竟製作不實文書，讓廠商順利通過驗證資料詐領108萬元款項，依貪污罪嫌起訴；桃園地院合議庭審理後依貪汙罪判處許女等3人4至7年不等之有期徒刑，本案還可上訴。

桃檢調查指出，42歲的許姓女子是原委會核能研究所薦任第8職等之助理研究員，為負責核研所同位素組069館轉譯實驗室維護之業務、環境清潔採購業務，其中，翔騰公司在2017年、2018年得標「轉譯實驗室清潔標案」，內容則包括A-D級區無菌無塵室清潔滅菌消毒、環境監控系統TAB與單包裝無菌衣等內容。

未料，許女明知翔騰並未主動派員工履行標案，竟然在驗收前以電子郵件通知60歲的戴姓女經理，佯稱以核研所曾通知翔騰履約並交付相關文件、證明與發票向核研所請款，再經45位的蔡姓經理指示戴女製作不實之驗收資料交付給許女驗收；許女和蔡、戴等人以相同之方式，在2017年9月間順利向核研所詐領29萬7千元、2018年1月2日詐領31萬3千元、2018年12月詐領47萬元，3個標案合計共計詐得108萬元整，桃檢偵訊後將許女等3人依貪汙罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，許女坦承犯行，許女辯護人聲稱，許就該案並未獲不法所得，沒有為自己不法所有之意圖，應僅構成圖利罪；戴女雖不否認得標，未派工履約、交貨等，僅坦承有偽造文書，但否認有何共同利用職務上機會詐取財物等犯行；蔡男則完全否認犯行，強調自己沒有刻意不履約或違法意圖，其辯護人指稱，許女雖自白犯罪，但許女便宜行事之目的在執行服務機關之預算，並非為讓翔騰公司獲利。

地院查出，許女被指控貪汙部分，除其坦承犯行外，還有相關證人指證與廉檢調查，其招標契約、驗收紀錄與履約文件為證，犯行十分明確；戴女則在審理時，對於清潔標案有無派工，其說詞前後矛盾，法官認為戴女供述純屬卸責之詞，不予採信；蔡男部分，法官查出他與許女有直接聯絡方式，還曾透過許的丈夫居間傳遞訊息，對於蔡男辯詞也認為是卸責之詞。

地院合議庭考量許女事後自白，並坦承並無犯罪所得，依法予以減刑，依公務員共同犯利用職務上機會詐取財物罪、共同犯利用職務上機會詐取財物罪，分別判處5年、4 年10月，合併應執行7年有期徒刑，褫奪公權4年。

至於蔡男部分，已自動繳回全部所得財物，但過程中卻全盤否認，戴女僅部分坦承，各依2個非公務員與公務員共同犯利用職務上機會詐取財物罪，判處7 年、2年有期徒刑，褫奪公權4年與1年；另外，同案之黃女依2個共同犯行使業務上文書登載不實罪判處4月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，本案均可上訴。

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