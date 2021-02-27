中山警涉收酒店賄賂「找小姐多過臨檢」…2貪警不認罪續押禁見

▲警員陳俊安任職中山一派出所期間，涉收受酒店業者賄賂，甚至「找小姐多過臨檢」，檢方26日起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

警員李功華、陳俊安任職北市中山一派出所期間，涉嫌收受「嘉儷寶」酒店賄賂，上門消費還享優惠價、甚至免費，「找小姐的次數多過臨檢」，陳俊安另涉嫌利用職務，向正當經營的卡拉OK索賄，業者為免頻繁臨檢，只好無奈付錢；檢方26日起訴2貪警及業者曾姓姊妹共12人，北院訊問後，裁定2貪警、酒店業者曾小琪、林姓、游姓業者續押禁見，其餘業者均以10至20萬元交保。

據起訴書，嘉儷寶集團自2011年起，在北市中山區經營色情酒店，負責人曾小琪為免遭查獲，長期按旗下店家數，向轄區警員餵「鴿飼料」，隨著生意做大，豢養的鴿子也越來越多，從一開始2家店月行賄4萬，到2018年4家店月付13萬，逢三節再加碼，希望藉此讓管區消防安檢放水，臨檢時也別註記經營色情。

▲警員李功華同樣涉嫌收賄，法院考量2人嫌疑重大、供詞反覆、同案仍有共犯在查，裁定2人續押禁見（圖／記者劉昌松攝）

檢方調查，中山一派出所第9、19勤區前後任警員，陸續收賄達503萬元，其中警員陳俊安涉嫌於2016年間，向正當經營的888卡拉OK要求「月繳1萬」，業者雖認為不合理，但為了避免被找碴、頻繁臨檢影響營業，協調三節各付1萬，擴大經營後，則改為付2萬。

檢方偵辦中山分局官警收賄案，先前在「立邦」、「夜王」2家酒店業者行賄部分，已陸續起訴10多名官警，目前法院審理中；「嘉儷寶」部分調查至今，共有李功華、陳俊安、涂維廉、吳翊銘、陳彥安、張寧6警遭收押，檢方26日首波起訴李功華、陳俊安2警，認為2人長期收賄「找小姐次數多過臨檢」，遭逮後仍否認犯罪，建請法院求處重刑。

生火了！連我媽都用到發光