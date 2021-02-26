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孝順哥遭割頸亡！弟不爽睡覺被吵襲殺　宣判囚15年「父考慮上訴」

▲桃園市楊梅區徐姓男子去年1月間睡午覺時被哥哥吵醒，竟趁哥哥不注意時以利器割斷其頸部傷重慘死，事後被警方依殺人罪嫌移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區徐姓男子去年1月間睡午覺時不滿被哥哥吵醒，竟趁哥哥不注意時以利器割斷其頸部傷重慘死，被警方法辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年1月間在楊梅住家睡午覺，還將鐵門斷電以免被打擾，未料，哥哥與父母下午返家時，因鐵門無法開啟，哥哥從2樓窗戶攀爬進入屋內，徐男不滿被吵醒，竟趁哥哥背對他時以利器割斷頸部，造成氣管、動脈被割斷慘死，父母發現後懷疑是突然搞失蹤的小兒子下手，警方後來循線拘提躲在摩鐵的徐男，依家暴殺人罪嫌移送檢方偵辦；桃園地院26日依家暴殺人罪判處徐15年徒刑，徐男聽判後面無表情，父母則一臉無奈，至於是否上訴，只說「再考慮看看。」

檢方起訴指出，37歲的徐男去年1月12日上午，從楊梅區某市場返回住家睡覺，為避免被打擾，把一樓鐵捲門斷電，下午2時許，徐男哥哥與父母結束工作返家，發現鐵捲門無法開啟，哥哥只好從2樓窗戶爬進屋內，2人疑似在屋內發生口角，父母遲遲未等到哥哥下樓開門直覺有異，找來鎖匠開啟鐵捲門，進入屋內赫見大兒子倒臥客廳血泊中，早已氣絕。

警方封鎖現場蒐證，徐男父母懷疑是突然搞失蹤的小兒子涉案，檢警查出死者頸部傷口不規則，疑遭不明利器割斷頸部致死，後來循線在附近汽車旅館發現徐男呼呼大睡，身上還穿著做案血衣，但凶器卻遍尋不著，許男對警方詢問都說不知道，辯稱沒有殺哥哥，檢方複訊後，徐男才坦承殺害哥哥，依殺人罪嫌起訴。

桃園地院法官查出，徐男患有思覺失調症，平常難與外人共事，所以父母才將其留在家中，平常與父母、哥哥在市場幫忙賣菜，但徐一度否認殺人，辯稱「沒有殺哥哥」，對哥哥死亡過程堅稱不知情，但依據證人證詞與警方監視器畫面等佐證，徐男涉嫌重大，且到案時身上還穿著血衣，經採驗ＤＮＡ比對也與哥哥相符，但殺人利器至今仍未尋獲。

▲桃園市楊梅區徐姓男子以利器割斷哥哥頸部慘死，地院依家暴殺人罪判處15年有期徒刑，庭後，父母等人一臉無奈步出法庭。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市楊梅區徐姓男子以利器割斷哥哥頸部慘死，地院依家暴殺人罪判處15年有期徒刑，庭後，父母等人一臉無奈步出法庭。（圖／記者沈繼昌攝）

地院26日下午宣判，徐男出庭聽判，法官依家暴殺人罪判處有期徒刑15年，全案可上訴；徐得知判決結果時面無表情，同時旁聽的父母則眼眶泛紅，面對媒體詢問是否再上訴？父母說「再考慮看看。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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