連假前夕頻犯案！高雄林園驚現破窗怪盜　石頭狂砸2天毀17車

記者黃子倩／高雄報導

高雄林園區228連假前夕出現一名汽車竊賊，他專門撿拾路旁的石頭砸破車窗行竊，光是上個月25、26日連續兩天，就在林園地區破壞車窗行竊多次，受害車主多達17位，事後紛紛前往警局報案，警方調閱監視器畫面，掌握31歲的林姓竊賊行蹤，27日在市區一家網咖內將人逮捕歸案。

▲高雄林園區出現多起砸車窗竊盜案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方循線在高雄市區一家網咖將嫌犯逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，經查31歲的林嫌平日遊手好閒、居無定所，且沒有正常工作，連續兩天下手砸破車窗行竊，都是拿路邊隨手可得的石塊下手，經擴大清查光是在林園分局轄區內就犯下19起竊案，除了17起汽車竊案外，林嫌還在大寮區的住宅大樓管理室行竊，兩次下來得手1400元現金。

他被逮補後向警方供稱，自己沒有工作、急需用錢，才會出此下策，得手的贓款均用來當作生活費，林園分局偵查隊長吳國雄指出，經統計，損失最多的車主在車上放了200元和一條菸都被林嫌砸破車窗後偷走。

▲嫌犯犯案後騎車的身影被監視器清楚拍下。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，經警方追查這起砸破車窗的竊案，事後ㄧ共有15位被害人向林嫌提告，且林嫌所涉毀損、竊盜罪嫌重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，報請高雄地檢署檢察官聲押及法院審理裁定羈押獲准。

事後經警方慰問被害人，並告知獲犯嫌，已經嫌犯羈押於看守所，被害人紛紛向警方表達謝意，不忘稱讚警察迅速逮捕犯嫌。警方提醒，民眾對於自身財物要有自我防衛意識，停放車輛應在明亮處所或有人管理之停車場，並將車內財務、包包攜回勿放於車內，防範不法之徒下手行竊。

▲高雄林園區出現多起砸車窗竊盜案。（圖／記者黃子倩翻攝）

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