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台南阿嬤「樸之華-素人畫家聯展」開幕　黃偉哲：挖掘更多在地藝術家

▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，及已故素人畫家林李榭榴3人聯展，吸引許多民眾入場參觀，除了展出三位素人藝術家的平面繪畫作品外，同時也規劃教育推廣區，分享三位台南阿嬤的學畫的心路歷程，以及創作風格的差異。

▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴可說是藝術界的女中豪傑，雖然沒有經過正式的學院訓練，但透過她們的作品可見，除了本身具有藝術天份之外，最重要的是對於藝術懷抱熱愛和執著的心態，方能持續不斷地創作，終致堪稱為藝術的境界。

▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南是文化之都，在各個角落都有很多對於藝術執著的素人藝術家，希望藉由「樸之華-素人畫家聯展」的展覽拋磚引玉，讓更多的素人藝術家、美術或藝術工作者齊心付出，台南市政府也一定會全力來支持教育，以及配合扶持，讓台南被稱為文化之都當之無愧，

▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「樸之華-素人畫家聯展」希望民眾憶起兒時拿筆塗鴉、捏塑黏土的快樂回憶，用更多的共鳴與感動，鼓舞大家心中對藝術的愛好與嚮往。今日開幕活動邀請到策展人及畫家進行座談。展覽期間自2月26日至3月14日，歡迎大家一同前來體驗藝術創作所帶來的純真與喜悅。溫馨提醒，參觀民眾防疫期間須配戴口罩，並於展場門口配合主辦單位實施實名制入場欣賞。

▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南文化中心文物陳列館舉辦「樸之華-素人畫家聯展」開幕活動，本次展覽是由台南在地素人畫家郭吳富美、王陳明珠女士，以及已故素人畫家林李榭榴3人聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「樸之華-素人畫家聯展」展覽邀請到國立台灣師範大學美術系呂松穎博士策展。「素人畫家」又稱為「樸素畫家」，是指未經過學院藝術訓練，卻能自學有成的藝術創作者。其創作特色具有童趣、天真、富有想像力等特色。這類藝術風格也被稱為「樸素藝術（Naive Art）」、「非主流藝術（Outsider Art）」、「原生藝術（Art Brut）」等，歷來受到許多藝術學者的研究與關注。在台灣，1970年代隨著鄉土運動的興起，素人藝術家如洪通（1920-1987）、吳李玉哥（1901-1991）、林淵（1913-1991）等人，其作品展現的生命力與多采多姿的樣貌，也獲得熱烈迴響。
台南市議員蔡旺詮，和民眾一同欣賞台南阿嬤的畫作。

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