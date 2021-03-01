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台南嬤帶7歲孫輕生！兒看車窗哭喊「誰來救救他們」　雙手敲出血

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市北區大港公園發生燒炭輕生！59歲林姓婦人2月28日一早帶著孫子出門，遲遲未歸。王姓兒子擔心出意外，焦急在住家附近尋找，後來發現自家車輛停在公園旁，立刻上前查探，不料卻驚見2人倒臥車內、奄奄一息，當場狂捶車窗哭喊「快來救救他們」，雙手一度滲出鮮血，無奈警消到場時，祖孫倆已無呼吸心跳，送醫後雙雙不治。

據悉，王男是冷氣工，婚後育有3個孩子，與妻子、母親同住一個屋簷下。平時夫妻倆都有工作，孩子交由阿公、阿嬤照顧，經濟上不至於有太大問題。

不過，林婦有憂鬱症病史，7歲大兒子又有重度罕見疾病，發育遲緩、無法言語，準備上特教小學，加上一對雙胞胎年紀尚幼，讓王男一刻不得閒，必須同時兼顧家庭與事業。

▲▼台南阿嬤攜7歲孫燒炭。（圖／記者林悅攝）

▲林姓阿嬤攜7歲孫在車內燒炭。（圖／記者林悅攝）

案發當天上午8點多，林姓阿嬤帶7歲孫子到醫院拿藥，以往中午前就會返家，但這次遲遲未歸，妻子又聯繫不上婆婆，因此打電話叫丈夫回來幫忙找人。

過去幾年，林姓阿嬤多次說要帶罕病孫子自殺，所以王男接獲消息，擔心出意外，立刻趕回家找人，最後在公園旁發現自家座車，不料上前查看，竟赫見2人倒臥車內。

▲▼台南阿嬤攜7歲孫燒炭。（圖／記者林悅攝）

▲車窗被打破，暫以黃色塑膠紙覆蓋。（圖／記者林悅攝）

當下王男不斷敲窗呼喊，見2人沒有反應，一度焦急地哭出聲來，還捶到雙手是血。不久後，王男率先破窗將孩子拖出，但兒子已無呼吸心跳，母親也在車內斷氣，讓他不禁坐地痛哭，悲痛向警方報案。

警消到場後，立刻將祖孫倆送醫，但2人經急救仍宣告不治。警方勘驗現場後，排除外力介入，加上車內留有一盆木炭，初步研判是輕生，目前已報請檢方驗屍，以進一步釐清案情。

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