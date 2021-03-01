UBA男籃爆種族歧視！台師大球員噴垃圾話　嗆世新洋將「黑鬼」

▲阿巴西向教練抗議。（圖／翻攝自YouTube／SSUtv Sports）

記者施怡妏／綜合報導

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，28日世新大學對上台灣師大，在比賽最後1秒時雙方發生衝突，世新球員阿巴西大聲對裁判提出抗議，指著台師大球員林仕軒表示「他罵我黑鬼」，最後裁判給予雙方技術犯規，但此消息曝光後，引起網友們討論，認為林仕軒應該要出來道歉。

比賽進行到賽末，台師大僅領先世新3分，戰況非常緊張，有網友在PTT版上發文，在最後10秒時，世新使用犯規戰術，但裁判卻沒有吹犯規，讓台師大把時間拖完，導致台師大後續發生更大的犯規動作，引燃雙方火藥味。剩下最後1秒時，阿巴西指著林仕軒，用中文向裁判大聲抗議，「他罵我是黑鬼，他罵我黑鬼，他罵我NIGGER，他罵我NIGGER」。

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▲台師大球員林仕軒 。（圖／翻攝自YouTube／SSUtv Sports）

▲世新球員阿巴西。（圖／翻攝自YouTube／SSUtv Sports）

從直播中可以清楚聽見阿巴西的不悅，原PO認為，「球員噴個普通的垃圾話也就算了，這已經牽涉到種族歧視與人身攻擊，在法律上甚至可能有刑事責任，大專體總不考慮調查一下做出懲處嗎？我覺得這應該要至少禁賽個幾場」。

貼文一出後，許多網友也認為林仕軒應該要出來道歉，「當著黑人的面這樣說真的有點過份了」、「垃圾話本來就不該涉及種族、性別、宗教、國籍」、「罵黑鬼真的要懲處，真的很誇張」、「這真的學校跟大專體總該出來處理」。還有網友透露，「私訊阿巴西本人，他說他動怒是因為被種族歧視」。

▼直到比賽結束，雙方怒火依舊未消。（圖／翻攝自YouTube／SSUtv Sports）