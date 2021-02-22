屏東救護車載患者就醫路口擦撞　自小客「漂移」再撞休旅車

▲東港警分局旁發生救護車與自小客車車禍，警方釐清責任歸屬 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮21日下午發生1台鳴笛的救護車載送病患就醫，遇紅燈慢速直行，不料撞上1台黑色自小客車，導致自小客車當場失控，又撞上1台白色休旅事故，發出巨響，由於事故地點位在東港警分局旁，警方立即出員警處理，發現3位駕駛及患者均未受傷，3駕駛也沒有酒精反應，相關肇事原因待進一步釐清。

▲▼自小客車再撞休旅車。

東港警分局於昨（21）日下午17時13分許獲報，指在東港鎮沿海路與船頭路口有救護車發生交通事故，由於事故地點剛好分局旁，員警迅速趕往處理。

▲▼車輛受損情形。

經調查，黄男（87年次）駕駛黑色自小客車由東向西往船頭路方向行駛（綠燈直行），與鄭男（58年次）駕駛號救護車內載有1名女性病患欲前往醫院，由新埤往東港方向南往北行駛内側車道（闖紅燈、有鳴笛）發生擦撞交通事故，黑色自小客車又擦撞上對向車道欲禮讓救護車的陳男（53年次）駕駛白色自小客車，均無人受傷，3名駕駛均無飲酒情事，肇事原因還待調查。

警方呼籲用路人，行經路口請減速慢行、注意左右來車，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的訊號，應立即避讓，確保安全。

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