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林鄭呼籲港人接種疫苗　透露自己打完「連針口疼痛都沒有」

▲▼香港特首林鄭月娥接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）

▲林鄭月娥率先接種陸製新冠疫苗，盼為民眾建立信心。（圖／翻攝香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥27日發文呼籲香港民眾接種疫苗，並表示，自己日前接種陸製科興疫苗後感覺良好，甚至連針口疼痛都沒有，希望香港市民放心接種，以科學態度看待疫苗，不要受謊言誤導。

林鄭月娥在特首辦官網發文指出，過去一個月抗疫取得兩項正面發展，第一是去年11月下旬開始的新一波疫情已明顯放緩，第二是首批新冠疫苗抵達香港，並獲批緊急使用，接種計畫隨即展開。

▼香港訂購的BioNTech疫苗也已部分到貨。（圖／翻攝香港政府）

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

林鄭月娥提到，政府過去多月一直積極進行疫苗採購、審批，及籌備接種工作，因此當首批100萬劑陸製科興疫苗運抵香港，隨即就可以展開疫苗接種計畫，「我本人22日率先接種第一劑疫苗，及後多名司局長、行政會議成員、立法會議員也都陸續接種。」

林鄭月娥表示，據她所知，參與接種人士至今都感覺良好，「我本人甚至連針口疼痛也沒有，希望市民放心接種。」

林鄭月娥指出，不論是大陸研製的疫苗，還是德國藥廠生產的疫苗，都經過專家評估，並經食物及衛生局長依法認可在港緊急使用，「市民應以科學的態度看待疫苗，不要輕信各式各樣有關疫苗的謊言。」

林鄭月娥強調，接種疫苗不但可保護自己，也可保護親朋、社區，更有助香港走出疫情，「誠切呼籲各位市民，護己護人，齊打疫苗。」

▼香港保安局長李家超接種疫苗。（圖／翻攝香港政府）

▲▼香港特首林鄭月娥接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）

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