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「修路到台灣是認真的」　中共最新交通規劃綱要「終點有台北」

▲▼ 中共最新交通規劃綱要，北京出發，終點站是台北 。（圖／翻攝 觀察者網）

▲ 中共最新《國家綜合立體交通網規劃綱要》，其中一條主線北京出發，支線終點台北 。（圖／翻攝 中國交通報）

記者任以芳／綜合報導

中共中央、國務院24日印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》，其中一個規劃點引起大陸網民議論。據了解，規劃綱要有6條主軸，「台北」被規劃在京津冀—粵港澳這條主軸當中，甚至有大陸媒體報導標題形容，「修路到台灣是認真的。」

據大陸媒體《觀察者網》報導指出，從這份《綱要》規劃「京津冀-粵港澳」的交通主軸佈局，海峽對岸的台灣台北市也出現在規劃當中。台北市所在的支線路徑為，從阜陽經黃山出發、福州至台北，《綱要》的規劃期2021至2035年

關於交通骨架規劃，大陸方面最近一次規劃出現在本月24日中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》。這一交通網的主骨架由「最為關鍵的線網構成」，包括6條主軸、7條走廊、8條通道。

報導指出，台北就被規劃在京津冀—粵港澳這條主軸當中。這條主軸包括兩條路徑，路線一：北京經雄安、衡水、阜陽、九江、贛州至香港（澳門）；支線是阜陽經黃山、福州至台北。路線二：北京經石家莊、鄭州、武漢、長沙、廣州至深圳。

▲▼ 中共最新交通規劃綱要，北京出發，終點站是台北 。（圖／翻攝 觀察者網）

▲最早期2004年大陸國務院審議通過《國家高速公路網規劃》。（圖／翻攝 大陸發改委交通運輸司）

據了解，2004年大陸國務院審議通過《國家高速公路網規劃》，這是大陸歷史上第一個「終極」的高速公路骨架佈局，同時也是中國公路網中最高層次的公路通道。在首都北京7條放射線中，其中有一條規劃到台北。這7條線分別是：
北京－上海、北京－台北、北京－港澳、北京－昆明、北京－拉薩、北京－烏魯木齊、北京－哈爾濱。

2008年起，國家發展和改革委員會批准的《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》，福州到台灣的通道就顯示為「規劃研究鐵路」，也是第一次出現關於台灣的交通規劃。

追溯大陸過往交規規劃綱要，「369海峽鐵路網」也曾把台灣納入。2011年3月發佈的《十二五規劃綱要》，福州至台北段在大陸「國家快速鐵路網」和「國家高速公路網」中均顯示為「規劃研究路段」。2016年3月《十三五規劃綱要》正文提到，把台北作為交通建設重要節點城市，當時京台高鐵成為兩岸關注焦點。

直到最近一次最新曝光的交通規劃，就是中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》。陸媒《觀察者網》標題甚至強調「把路修到台灣，我們也是認真的。」並且強調根據不完全統計，相關規劃已持續十幾年時間。

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