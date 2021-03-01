▲二二八事件74週年，侯友宜與受難者出席紀念儀式。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月28日是二二八和平紀念日74週年，新北市政府下午2時28分於三重區二二八和平紀念公園舉行紀念儀式，市長侯友宜與受難者代表及家屬默哀追思，於紀念碑前獻花後繞行紀念碑一圈，表達對受難者的悼念與敬意，氣氛莊重肅穆。

追思活動有2位228受難者、1位受難者遺孀及30位受難家屬出席，分別是高齡99歲的曾仲影、88歲的方萬圡（音同土）以及陳煥洲遺孀江英芳。其中曾仲影一生為音樂奉獻，對臺灣影視音樂及歌仔戲編曲貢獻卓越，不僅是2017年新北文化貢獻獎得主，2020年更榮獲第31屆傳藝金曲獎特別獎。

▲新北市長侯友宜與受難者代表及家屬默哀追思，表達對受難者的悼念與敬意。

侯友宜表示，這段經歷1985年的歷史不能被忘記，應深刻檢討、反省，從中記取教訓，讓每一個世代及族群都瞭解民主、和平的重要性，用愛與包容來彌補傷痕，促進族群團結。

侯友宜同時也感謝新北市二二八總會自2014年成立至今的努力，並期許未來市府與總會能共同合作，讓年輕世代更瞭解先人對這塊土地的付出。他說，新北市永遠與二二八受難者及家屬站在一起，加強民主與人權保障的教育，讓下一代年輕人能真正體悟民主價值與相互包容的真諦。

民政局長柯慶忠表示，疫情尚未結束，市府秉持防疫優先精神，今日紀念活動特別訂定防疫計畫加強防疫措施，全體人員佩戴口罩、設置定點式防疫站、進出量額溫、提供酒精消毒液，場佈上以寬鬆間距擺設來賓座位，並縮小活動規模，減少近距離接觸風險。

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