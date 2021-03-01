新北連假出遊好選擇　坪林百年老店私房景點報你知

▲新北市坪林區白青長茶作坊茶園。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市坪林區百年老店滴滴香，販售以在地茶葉研磨製成的各式茶點心、茶料理以及新北市首家亮點茶莊白青長茶作坊，結合文創及旅遊，讓遊客走入製茶廠核心，一次體驗製茶、泡茶、品茶，是適合連假期間一家大小出遊的好選擇。新北市政府農業局表示，防疫期間，除了勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當社交距離。

連假想出門透透氣，還可以選擇戶外空氣清新景點，而青山綠水圍繞的坪林小鎮正是不可錯過的郊外好選擇。坪林區曾於2019年榮獲交通部觀光局評選為台灣經典小鎮，坪林除了是文山包種茶重要產區，也是北勢溪流主要貫穿的水源地，孕育了豐厚的生態資源、純樸的茶鄉文化與山城藝術之美，有台北後花園的美譽。

▲白青長茶作坊茶葉講座課程。

農業局表示，位於老街上的「滴滴香」為坪林傳承三代的百年老店，古樸的陳設讓店內增添了些傳統茶藝的氛圍，現在由第三代老闆陳偉毅接棒經營，店內除了販售各類創意茶葉加工品如包種茶冰淇淋、綠茶南瓜子酥、蜜香紅茶蛋捲等，不可錯過的還有私藏的茶油麵線料理，茶油的香氣搭配鹹香的手工麵線，是相當對味的新選擇。

農業局說，2020年榮獲行政院農業委員會農糧署頒發的新北市首家亮點茶莊「白青長茶作坊」。位於坪林漁光里的白青長茶作坊也是間傳承百年的老茶廠，透過第五代經營人白俊育及白順楊兩兄弟聯手轉型及經營，文創、觀光體驗結合茶葉生產，串聯坪林在地特色店家設計小旅行體驗遊程，也開設了茶葉講座課程，讓到訪的遊客實際體驗如何製茶、泡茶、品茶，感受山林風光的選擇。

▲滴滴香為坪林傳承三代的百年老店，古樸的陳設讓店內增添了些傳統茶藝的氛圍。

農業局表示，新北市有9大茶區6大好茶，除了有各種茶類供消費者選購，每個茶產區也都有各自獨特的特色，邀請大家於連假期間來坪林百年老店品嚐在地美食，也可以預約亮點茶莊的體驗遊程品杯好茶，當然也要注意疫情期間的防護措施，確保出遊的過程平安健康。

▲滴滴香推薦自家茶點心。

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