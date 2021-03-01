▲宜蘭嚴選優質米拍賣所得26萬，捐助弱勢「新北愛心大平台」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

宜蘭縣政府與新北市亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA）及友善契作大聯盟合作，於2020年12月6日在新北市辦理「2020宜蘭嚴選優質米競賽頒獎典禮暨拍賣展售會」，宜蘭縣將當日拍賣所得的一半約26萬元透過「新北市好日子愛心大平台」捐助弱勢，推廣環境友善耕作理念，同時也發揮愛心關懷社會。

宜蘭縣政府為打響宜蘭米品牌知名度，自2018年起舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，去年來到第三屆，由壯圍鄉農友藍耀毅先生勇奪冠軍，競賽過程相當激烈。他的冠軍米在新北市拍賣，從10萬5000元起價，最終以36萬元成交，打破歷年成交紀錄；而當次拍賣所得總計51萬1600元，已全數捐贈予宜蘭及新北的弱勢團體使用。

農業局長李玟表示，宜蘭米當日拍賣所得的一半共計25萬5,800元，已透過「新北市好日子愛心大平台」，「愛無限-新北市家外安置兒少支持服務計畫」、「課後安心社區照顧方案」、「家庭暴力受害人急難救助金」、捐贈予「弱勢個人安心照顧計畫」等4個捐款方案，盼能幫助弱勢兒少獲得更好的照顧服務與就學品質以及協助危難民眾度過困境，估計可實質協助超過千人。

▲2020年宜蘭嚴選優質冠軍米。

農業局表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬人口，市府推動CEIOMA專責有機、友善農產品行銷與國際有機農業交流，也創設「友善契作大聯盟」，邀請北臺各縣市共同推廣有機友善農產品，藉由跨縣市行銷經驗交流，傳達環境友善耕作理念，也擴大宣傳廣度。而新北市下月也將移師宜蘭綠色博覽會參展，將新北的優質農產品介紹給宜蘭的朋友還有全台灣造訪博覽會的遊客。相關資訊「友善契作大聯盟」查詢。

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