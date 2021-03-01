▲溪北都心區最後一塊版圖，侯友宜宣布「五股新市場」有譜。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

五股區為新北都市計畫溪北都心區中唯一無公有市場的區域，新北市長侯友宜於2021年2月3日市政會議即要求市場處評估於五股設立新市場，27日至五股區工商立體停車場視察，宣布將把停車場1樓改造為現代化特色市場，創造更優質的消費環境。

侯友宜表示，目前溪北都心區中，僅有五股區無公有市場，為了滿足民眾消費需求，盤點地區內適當的公共設施空間後，規劃以工商立體停車場1樓作為基地，不作大幅度改變，結合地區特色打造約102個攤位的現代化特色市場，並期望於2021年3月以前完工，以帶動五股區整體生活的方便性。

▲五股工商立體停車場新闢公有市場外觀示意圖。

新北市場處長盛筱蓉表示，五股區工商立體停車場1樓現況為頂蓋型廣場，目前由區公所受理民眾申請做婚宴或集會使用。為了提高地區生活機能，新北市府研擬結合地區特色「綠竹筍」，打造具地區意義的現代化特色市場。

盛筱蓉說，新北市場改建及改造計畫自2019年起，預計4年內啟動3座市場改建、完成8座特色市場改造，預計於2021年提前達標，未來將持續盤點新北公有市場需求，持續進行市場改建及改造，期望透過這樣改變，能讓青年攤商願意走進市場，讓市場文化能代代相傳下去。

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