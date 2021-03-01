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六都唯一連續5年「優等」　新北輔導未登記工廠獲中央肯定

▲六都唯一連續5年「優等」 新北輔導未登記工廠獲中央肯定。（圖／新北市經發局提供）

▲六都唯一連續5年「優等」，新北輔導未登記工廠獲中央肯定。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市未登記工廠輔導業務榮獲經濟部評定為甲組及六都唯一「優等」，屢次獲得中央肯定。新北市除合法工廠家數近2萬家，佔全國工廠家數約21%，未登記工廠數量亦達6000餘家，新北市政府提出多項輔導措施包含法規說明會、24小時LINE群組、公私有土地媒合、8大行庫資金貸款、產業園區開發等服務，積極輔導作為深獲中央肯定。

經發局指出，新修正的「工廠管理輔導法」於2020年3月20日正式施行，新北市政府經發局積極配合推動「特定工廠登記」制度，朝「全面納管、就地輔導」目標邁進。經發局修法前即辦理超過13場次說明會，修法後加開11場以上說明會，同時啟動未登記工廠輔導服務團、建立未登記工廠專屬LINE群組提供24小時簡易諮詢，目前會員人數超過3000人。

經發局指出，新修正工廠管理輔導法輔導對象，以2016年5月19日以前既有的未登記工廠為主；屬低污染者，均應申請納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，市府持續輔導限期轉型或遷廠；未於期限內申請納管者及2016年5月20日以後新增的未登記工廠，將停止供水、供電，並進行拆除作業。最重要的是未登記工廠申請納管之輔導期限至111年3月19止，逾期即應予斷水電處分，經發局呼籲廠商應把握輔導期間提出相關申請，以維護自身權益。

經發局表示，自2020年3月份起至2021年2月中旬，經發局已受理臨時工廠登記申請特定工廠登記532件，其中已核准509件；而受理未登記工廠申請納管案件890件，其中已含完成納管458件。當中不乏具有特殊專業技術的廠商，例如元農有限公司主要生產汽、機、電動車零件，並與眾多知名汽機車品牌合作，年營業額將近2億元，為擴展事業版圖，亦在歐洲捷克設廠，主要製造福斯及奧迪之汽車零件。

另外為了讓金屬產業能夠永續經營，主動與萬能科技大學無償進行產學合作，藉由實作訓練，可以讓學生面對面接觸產品、最新式機台，搭配業界師資投入課程教學，提升學生實務技能，有效縮短產學距離。元農黃國村老闆表示，新北市政府辦理特登納管十分用心貼心，為了協助確認製造加工事實，還特地請台電公司一併親自到廠確認，幫我們節省了很多辦理時間，也讓我們能夠更專注本業，創造更大的價值。

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新北未登記工廠輔導

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