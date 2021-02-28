LIVE／明起居隔1人1戶、開放轉機　莊人祥說明最新疫情

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布因應新冠疫情，下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心透過COVAX取得的20萬劑AZ疫苗，截至27日為止都未接獲通知，而從明天起，將恢復先前外國人來台規定，並開放轉機，但入境持有陰性報告、出入八大類場所戴口罩、居家檢疫一人一戶持續，並新增居家隔離一人一戶，相關訊息也將在記者會上說明。

根據COVAX公布首批疫苗配送名單，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，食藥署已簽核緊急授權（EUA）最快抵台一週後就可施打，但至27日為止都未接獲通知，估計最快抵台開打時間會落在3月份。

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▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

指揮中心疫情監測組組長周志浩昨日在記者會上表示，有透過駐外單位聯繫，目前還在處理當中，可能會晚幾天。至於其他亞洲國家是否已經收到疫苗，周志浩說明，就我方瞭解，COVAX會平等相待，訊息大家同步通知，「我們沒有收到別人也沒有收到」；至於個別購買的部份，則要看合約如額簽訂與供應，在其他國家也列為保密事項。

▲截至2月28日上午為止，全台確診總累積人數達954人。（圖／疾管署提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計174,435例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中954例確診，分別為838例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、917人解除隔離、28人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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