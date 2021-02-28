京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

▲日本有6個地區於28日提早解除緊急事態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本日前因疫情邁入新高峰，宣布讓包含首都圈1都3縣在內的10個地區再度進入緊急事態，如今有鑑於部份地區疫情已出現緩和，日本政府決定於28日提早解除大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣、岐阜縣及福岡縣等首都圈以外的6個地區的緊急事態宣言。另外，東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣則預計將於原訂的3月7日解禁。

根據《日本放送協會》報導，日本政府日前根據《新冠肺炎特別措施法》針對10個地區發布緊急事態宣言，期限至3月7日，不過首相菅義偉26日宣布，其中的大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣、岐阜縣及福岡縣等6個地區，因疫情趨緩，因此將於28日提早解禁。

全國知事會27日舉辦線上會議，籲請政府在解除緊急事態宣言後，仍需保持強硬的防疫政策，才能防止疫情再度擴大。中央政府則承諾，隨著6個地區的解禁，為了防止疫情再次爆發，在逐步放寬防疫對策的同時，將會持續監視疫情反彈的相關預兆，同時在鬧區針對無症狀的民眾隨機進行核酸檢測。

另一方面，尚未解除緊急事態的首都圈1都3縣，將會持續維持餐廳提早打烊、減少不必要外出等防疫政策，未來也將持續分析當下疫情與醫療資源能否負荷，並遵循專家的意見，決定是否在3月7日如期解除緊急事態宣言。

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