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台灣「繞過代理買疫苗」還甩鍋大陸　人民日報：民進黨習慣動作

▲▼0225指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣採購德國BNT疫苗引發爭議，指揮官陳時中日前曾爆料是「有外力介入，有人不希望台灣太開心」。對此大陸官媒《人民日報》今（28）早發文，稱台灣想繞過復星集團直接向BNT公司購買疫苗，這當然不符合商業規則，因此破局，而「甩鍋」」大陸已經變成民進黨的習慣性動作。

▲▼輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

《人民日報》今早發表題為《民進黨就疫苗採購「甩鍋」大陸，砸自己腳》的社評，稱陳時中說自己「有苦難言」的話音揭露了疫苗事件內幕，上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發，並擁有在中國大陸及港澳台的獨家代理權。

文內指出，台灣卻想繞過復星集團直接向BNT公司購買疫苗，這當然不符合商業規則，因此破局，「陳時中的『有政治外力介入』、『有人不希望台灣太高興』的『甩鍋』不攻自破，只凸顯了他無中生有、信口雌黃的政客嘴臉。」

文內批評陳時中「甩鍋」只是為了掩蓋其施政無能，作為防疫主要負責人，曾誇下海口，號稱研發、採購新冠肺炎疫苗「雙軌並行」、「超前部署」，結果連遭打臉，到現在沒有一劑疫苗到手。

▲蔡英文敞廳發表談話。（圖／記者宋良義攝）

另外，文章還對蔡英文「兩岸和平關鍵鑰匙在中國手上」的言論進行抨擊，稱其聽起來冠冕堂皇，但眾所周知，2008年至2016年，兩岸在反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎上，開創了兩岸和平發展的新局面，是民進黨上台後，拒不承認「九二共識」才導致兩岸溝通管道中斷，兩岸關係緊張動盪，今天台海的嚴峻局面完全是民進黨當局一手造成的。

《人民日報》稱蔡英文便以「扮無辜」的姿態，妄圖將兩岸關係動蕩的責任「甩鍋」大陸推卸責任，「事實上，這『鍋』是甩不出去的，不僅如此，還容易砸了自己的腳。」

文章最後強調，民進黨當局如果有絲毫誠意，就應該立即放棄「台獨」立場，停止謀「獨」活動，回到「九二共識」的共同政治基礎上來，除此別無他途。

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