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社會 社會焦點 保障人權

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板　3樓高墜氣墊彈落地送醫

記者李忠憲／台中報導

趙姓婦人與丈夫26日在梧棲時疑因搬家問題起口角，趙女竟突然下車走上陸橋，還爬上約2樓高的大型看板上，警消到場勸說約40分鐘，不願配合的趙女疑因體力不支墜落，掉落氣墊上後彈飛撞地，除頭部受傷也有多根肋骨骨折，目前住進加護病房觀察中。

▲▼婦人與丈夫口角後爬上大型看板，與警消僵持後落地。（圖／民眾提供）

▲婦人與丈夫口角後爬上大型看板，與警消僵持。（圖／民眾提供）

清水警分局26日晚9點許獲報，梧棲區台灣大道八段與文明街口有民眾需要協助，員警立刻趕往現場，發現一名女子竟攀爬在路邊的大型看板上，一旁則是她的丈夫，現場險象環生，立刻通報119協助。消防隊到場後立刻在下方設置氣墊，防止女子直接落地，一面架設鋁梯，一面安撫。

▲▼婦人與丈夫口角後爬上大型看板，與警消僵持後落地。（圖／民眾提供）

▲▼婦人爬上大型看板，僵持約40分鐘後跌下來，先掉在氣墊上再彈飛落地。（圖／民眾提供）

▲▼婦人與丈夫口角後爬上大型看板，與警消僵持後落地。（圖／民眾提供）

原來，42歲趙姓女子跟周姓丈夫事發前在沙鹿租屋處整理後，要開車一起回彰化的家。途中，兩人因為搬家問題引發爭執，趙女竟在該處趁車停下時，自行開門下車走上沙鹿陸橋，再爬上約2樓高的帆布大型廣告看板上。

警消一再勸說，趙女卻絲毫沒有要下來的意思，僵持40多分鐘後，趙女疑似體力不支，自行墜下，跌落在氣墊上又彈飛掉在地上。消防員立刻上前檢傷，發現她頭部有受傷，意識清楚恍惚，立刻將她送往童綜合醫院。

醫院表示，趙女晚間約10點半到院，檢查發現右前1至6肋骨、右後2至9肋骨都有骨折，右頭皮下也有血腫，還有氣血胸，經胸管插管治療，已送加護病房治療。

周男向警方表示，趙女有憂鬱症，之前也曾出現類似狀況。警方除交由家屬照顧外，也依規定通報由社會局等單位持續追蹤。

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