大陸封殺台灣鳳梨　馬英九喊話「兩岸應立刻放下政治成見」

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

中國大陸宣佈3月起禁止進口台灣鳳梨，前總統馬英九28日表示深感憂心，兩岸2009年12月即已簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，希望雙方都應立刻放下政治成見，務實解決問題；也呼籲我政府儘快利用既有機制，與對岸誠懇溝通協商。

中國大陸海關總署26日以「截獲檢疫性有害生物」為由，片面通知我方自3月1日起暫停鳳梨進口。馬英九指出，台灣外銷的鳳梨9成5銷往大陸，約佔總產量1成。大陸方面在產季之中，突然宣布暫停台灣鳳梨進口，來得又快又急，不僅衝擊果農生計，更讓台灣社會錯愕，傷害台灣民眾的感情。

馬英九表示，兩岸11年前簽署《農產品檢驗合作協議》後，已建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，相互及時通報。此次陸方就是透過這個平台，向我方通報因病蟲害而決定暫停鳳梨進口，顯示雙方的溝通管道並非完全斷絕。

《農產品檢驗合作協議》並規定，雙方同意在科學務實的基礎上，協商解決農產品貿易中的檢疫檢驗問題。馬英九認為，既然陸委會也表示，希望雙方業務主管部門依協議機制溝通，及早恢復鳳梨輸陸，並將提供協助，政府就應儘快設法與對岸協商，除了農委會防檢局與陸方的技術性對話外，陸委會更可在政治層面上助一臂之力，以兩岸協議為本，謀求務實解決問題良方。

馬英九也提到，2018年國內鳳梨盛產卻滯銷，高雄大樹區種植50甲鳳梨田的「鳳梨伯」林益請他幫忙，在台南市議員謝龍介的協助下，大陸水果通路商向鳳梨伯訂購了200個貨櫃、1400噸鳳梨。此次大陸將暫停台灣鳳梨進口，鳳梨伯也將是眾多受影響的果農之一，請政府一定要提出有效對策，儘速協助農民度過難關。

馬英九表示，蔡英文總統最近喊出願意在對等尊嚴下，促成兩岸有意義對話，化解對立，也期待兩岸人民逐漸恢復正常交流，他肯定蔡總統的務實調整。在面對陸方暫停台灣鳳梨進口的問題上，建議政府好好思考，如何迅速重啟兩岸協商，展開有效對話。兩岸也都應該放下政治成見，拿出善意誠意，才有可能及時避免傷害，真正解決問題。

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