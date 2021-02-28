　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

▲▼鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

▲楊宇帆表示，明年產季的鳳梨都種完了。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

大陸明天起暫停進口台灣鳳梨，有鳳梨王子之稱的青農楊宇帆今（28日）在臉書發文表示，整個事件就是回歸到跟大陸做生意的模式，對方先買你的水果，然後買你的人，最後買你的技術，等到他們的技術成熟穩定到一個程度，他們就不需要你了，最憂心的是明年的鳳梨都種下去了，今年產季後的未知數才是問題。

楊宇帆指出，一般來說，農產品若有問題，特別是外銷，買方會很清楚說明驗出什麼藥劑殘留，或是什麼蟲卵，要打槍，就會給一個明確的死因，「檢疫性有害生物」，就是一個摸不著邊際的東西，這就像史上最爛的分手理由，「沒感覺了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊宇帆認為，台灣農業技術長期輸出對岸，這在圈內也不是什麼新鮮事了，貴為一個長期忽視農業的民主國家，不管是哪個政府執政，基本無法管，或許可以說那些賣技術的學者、農民跟政治人物是背骨仔，但香噴噴的人民幣就是擺在那邊，人性就是無法抗拒。

鳳梨。（圖／資料照）

▲楊宇帆說，政府會花大力的資源去收購鳳梨，但艱難的地方在於，買方明年會不會買是未知數。（圖／資料照）

楊宇帆表示，回歸到商業本質，現在要做的，就是「分散風險」，所有的外銷市場「幾乎全部」都在大陸，然後他們又會偷技術，所以，會有這樣大的鳳梨風波發生也不意外。楊宇帆接著提到，當各地開始盛產時（清明後），價格肯定開始下滑，對農民來說，如果他都預期市場會有崩盤的風險，那在這個時間點，到底還要花多少時間跟金錢去顧鳳梨，而最艱難的，可能不是今年產季，而是產季過後。

楊宇帆點出原因，今年產季政府會花大力的資源去收購鳳梨，全民也會發起愛台灣吃鳳梨的活動，姑且先樂觀相信，可以靠全民愛農民的力量，讓鳳梨農不至於血本無歸好了，艱難的地方在於，疫情可能會延續到明年上半年，買方明年會不會買是未知數。

楊宇帆說，但是，明年產季的鳳梨，都已經種植完畢，那在接下來的這一年，農民面對今年的價錢不好與恐懼，以及明年的未知數，那到底，該怎麼辦？都種下去了，照顧也不是，不照顧也不行，非常非常兩難，抱著一個不安的心，等待一年後的市場，這件事情，對於台灣農業是個很大的警訊，每個政府都知道，但也都不知道，不知道該怎麼辦，就看這顆未爆彈在誰手裡爆開，或是，用什麼樣的政治利益去交換。

ET快訊
秦始皇掌握未來科技？青銅劍遭擠壓「45°彎折」　搬開秒彈回原
正妹秀榮民證畫面超衝擊！全身照曝光更兇
高雄三千公斤蓮霧出口大陸喊卡？農委會回應了
福原愛回日本「1舉動」想自己養孩子？日媒曝3關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫韌性排名「台灣下滑至第7」　莊人祥點出另一項「關鍵原因」

莫德納新冠疫苗「疾管署代送件」　目前正由食藥署審查中

六龜「蜜風鈴蓮霧」3千箱外銷大陸訂單喊卡　原因曝光了

增1例境外移入！20多歲男波蘭返台　檢疫期滿「自費採檢」確診

拿榮民證畫面好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝　網嗨：這麼年輕

傳高雄六龜「蓮霧3千公斤」出口大陸喊卡　農委會：只是風聲

撿到200塊！外送員秒交店家「查一下監視器」　結果糗翻了

LIVE／明起居隔1人1戶、開放轉機　莊人祥說明最新疫情

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭　同好秒現身：吃到大

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

防疫韌性排名「台灣下滑至第7」　莊人祥點出另一項「關鍵原因」

莫德納新冠疫苗「疾管署代送件」　目前正由食藥署審查中

六龜「蜜風鈴蓮霧」3千箱外銷大陸訂單喊卡　原因曝光了

增1例境外移入！20多歲男波蘭返台　檢疫期滿「自費採檢」確診

拿榮民證畫面好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝　網嗨：這麼年輕

傳高雄六龜「蓮霧3千公斤」出口大陸喊卡　農委會：只是風聲

撿到200塊！外送員秒交店家「查一下監視器」　結果糗翻了

LIVE／明起居隔1人1戶、開放轉機　莊人祥說明最新疫情

明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭　同好秒現身：吃到大

防疫韌性排名「台灣下滑至第7」　莊人祥點出另一項「關鍵原因」

「好像很值錢」他搬走里長辦公室達摩雕像...3天後被逮

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

年產1億劑！　武漢製「新冠滅活疫苗」今上市

水上三界埔農村風華再現　就地取材蓋菸樓竹亭話當年

東京奧運3月3日五方會談　商討是否開放觀眾與人數兩大方向

入住飯店噴水雞肉飯免費吃　還有樂園木馬賽車場

今年必住！宜蘭新開4間飯店懶人包　清水模、竹編客房180度看海

莫德納新冠疫苗「疾管署代送件」　目前正由食藥署審查中

與KTV股東有債務糾紛　黑衣男朝移動招牌潑汽油落跑

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

肝癌5症況曝光！醫見「食慾不振」嘆：晚期了

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

3人無懼疫情　堅持要奧捷10日遊

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

「降10度」變天時間曝！　下波鋒面雨很多

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

驗證平行時空？2張駕照「100%相同」掀網熱議

大夜最恐怖！10號床阿姨病逝　菜鳥護理師嚇破膽離職

老公月給35K！人妻嫌：明明賺6萬

麥當勞1經典太神！現等7分鐘他秒喊我願意

更多熱門

相關新聞

朱立倫轟蔡政府「欠果農道歉」：花大錢搞新南向對中國更依賴

朱立倫轟蔡政府「欠果農道歉」：花大錢搞新南向對中國更依賴

中國大陸宣佈3月起禁止進口台灣鳳梨，前新北市長朱立倫28日表示，這次鳳梨，下次芒果？釋迦？蓮霧？蔡政府執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，結果台灣經貿對中國的依賴程度有增無減，蔡政府欠果農一個道歉。

鳳梨遭大陸封殺　不敷成本恐棄收

鳳梨遭大陸封殺　不敷成本恐棄收

台灣水果恐被弄掉...學者批大陸像流氓

台灣水果恐被弄掉...學者批大陸像流氓

吳孟達生前「最後發文」表心聲

吳孟達生前「最後發文」表心聲

黃安6連發怒點名「姓陳的」罄竹難書

黃安6連發怒點名「姓陳的」罄竹難書

關鍵字：

鳳梨王子楊宇帆大陸台灣水果鳳梨產季收購

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面