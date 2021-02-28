明年鳳梨都種完了！鳳梨王子點出今年產季過後的「未知數」最艱難

▲楊宇帆表示，明年產季的鳳梨都種完了。（圖／記者林悅翻攝）



記者許展溢／台北報導

大陸明天起暫停進口台灣鳳梨，有鳳梨王子之稱的青農楊宇帆今（28日）在臉書發文表示，整個事件就是回歸到跟大陸做生意的模式，對方先買你的水果，然後買你的人，最後買你的技術，等到他們的技術成熟穩定到一個程度，他們就不需要你了，最憂心的是明年的鳳梨都種下去了，今年產季後的未知數才是問題。

楊宇帆指出，一般來說，農產品若有問題，特別是外銷，買方會很清楚說明驗出什麼藥劑殘留，或是什麼蟲卵，要打槍，就會給一個明確的死因，「檢疫性有害生物」，就是一個摸不著邊際的東西，這就像史上最爛的分手理由，「沒感覺了。」

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楊宇帆認為，台灣農業技術長期輸出對岸，這在圈內也不是什麼新鮮事了，貴為一個長期忽視農業的民主國家，不管是哪個政府執政，基本無法管，或許可以說那些賣技術的學者、農民跟政治人物是背骨仔，但香噴噴的人民幣就是擺在那邊，人性就是無法抗拒。

▲楊宇帆說，政府會花大力的資源去收購鳳梨，但艱難的地方在於，買方明年會不會買是未知數。（圖／資料照）



楊宇帆表示，回歸到商業本質，現在要做的，就是「分散風險」，所有的外銷市場「幾乎全部」都在大陸，然後他們又會偷技術，所以，會有這樣大的鳳梨風波發生也不意外。楊宇帆接著提到，當各地開始盛產時（清明後），價格肯定開始下滑，對農民來說，如果他都預期市場會有崩盤的風險，那在這個時間點，到底還要花多少時間跟金錢去顧鳳梨，而最艱難的，可能不是今年產季，而是產季過後。

楊宇帆點出原因，今年產季政府會花大力的資源去收購鳳梨，全民也會發起愛台灣吃鳳梨的活動，姑且先樂觀相信，可以靠全民愛農民的力量，讓鳳梨農不至於血本無歸好了，艱難的地方在於，疫情可能會延續到明年上半年，買方明年會不會買是未知數。

楊宇帆說，但是，明年產季的鳳梨，都已經種植完畢，那在接下來的這一年，農民面對今年的價錢不好與恐懼，以及明年的未知數，那到底，該怎麼辦？都種下去了，照顧也不是，不照顧也不行，非常非常兩難，抱著一個不安的心，等待一年後的市場，這件事情，對於台灣農業是個很大的警訊，每個政府都知道，但也都不知道，不知道該怎麼辦，就看這顆未爆彈在誰手裡爆開，或是，用什麼樣的政治利益去交換。