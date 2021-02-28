胡錫進：停止進口鳳梨微不足道　真想搞台灣經濟「辦法可多了」

▲台灣過去有約一成的鳳梨銷往大陸。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，引起許多果農對生計的擔憂。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，「如果這麼點事台灣都驚恐萬狀的話，民進黨當局還逞什麼能？大陸真想搞台灣經濟的話，辦法可多了去了，可以搞得台灣滿地找牙。」

胡錫進27日晚間在微博發文提到，大陸暫停輸入台灣菠蘿（鳳梨），這在大陸方面屬於一個微不足道的調整，而且是出於檢出有害生物、防範植物疫情風險的原因，但在台灣卻成了驚天動地的事件，「蔡英文又要去看果農，又呼籲台灣人多吃菠蘿，台灣媒體滿屏都是『鳳梨』，也就是菠蘿的意思。」

胡錫進指出，他想說的是，如果這麼點事台灣都驚恐萬狀的話，民進黨當局還逞什麼能，「大陸真想搞台灣經濟的話，辦法可多了去了，可以搞得台灣滿地找牙。」

胡錫進強調，迄今為止，大陸一直沒有放棄兩岸和平統一的大的路線，從沒有把制裁擺到桌面上來過，「台當局自己請好自為之，不要把兩岸關係朝對立的死胡同里推。」

胡錫進還說，一邊搞兩岸政治對抗，一邊要求大陸惠台措施只增不減，這個世界上哪有這樣的邏輯，「出了問題以後，台灣一些人還叫嚷『自由鳳梨』，對比澳大利亞的『自由紅酒』，這不是給台灣果農挖坑嗎？」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

