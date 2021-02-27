中山色情酒店「性愛教戰手冊」10苛刻規定曝光　小姐皮肉僅值500

▲警員李功華同樣涉嫌收賄，法院考量2人嫌疑重大、供詞反覆、同案仍有共犯在查，裁定2人續押禁見（圖／記者劉昌松攝）



記者葉國吏／綜合報導

警員李功華、陳俊安任職北市中山一派出所期間，涉嫌收受「嘉儷寶」酒店賄賂、接受性招待，裁定續押禁見。根據了解，調查局搜索「嘉儷寶」酒店的時候，找到2本酒店妹「性愛教戰」手冊，發現酒店業者對小姐的苛刻規定。

跟聯合報報導，被找到的性愛教戰手冊中記載10項苛刻規定，分別為：

一、小姐請走後門，沒走後門走前面的，小姐要離開公司，請坐檯20分，不然罰3000元。

二、小姐沒來開會扣2000元，遲到扣500。

三、單月小姐要抽血檢查，沒檢查的5天內交報告，沒有罰1000元。

四、上班帶小皮包。

五、名片、保險套不可以帶。

六、附近飯店、麥當勞、超商不可約會，一律約客人到飯店。

七、不可以和客人同時出去。

八、坐車一律上新生高。

九、小姐公訴罪，幹部共同列被告等。

十、小姐禮服3天換1件，不然罰500元，未排班小姐底薪僅500元。

▲調查局發現酒店業者對小姐規定相當嚴苛。（圖／記者邱中岳攝）

檢方偵辦中山分局官警收賄案，先前在「立邦」、「夜王」2家酒店業者行賄部分，已陸續起訴10多名官警，目前法院審理中；「嘉儷寶」部分調查至今，共有李功華、陳俊安、涂維廉、吳翊銘、陳彥安、張寧6警遭收押，檢方26日首波起訴李功華、陳俊安2警，認為2人長期收賄「找小姐次數多過臨檢」，遭逮後仍否認犯罪，建請法院求處重刑。