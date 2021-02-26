228連假加上賞櫻大爆炸　嘉縣警加強交通疏導管制措施

▲嘉縣賞櫻大爆發，警方將加強賞櫻路線交通疏導管制。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

228連續假期自2月27日至3月1日止為期3天，加以近期賞櫻人潮大爆發嘉義縣警察局為維護各風景區、大眾運輸場站之交通秩序，特加強各項交通疏導管制措施。

連假期間高速公路局將視車流狀況實施高速公路匝道儀控管制，警方將針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，將即時疏導管制車流行止或引導改行替代道路。



嘉義高鐵站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車；出站旅客，規劃至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客之車輛，可利用高鐵周邊停車場等候載客(30分鐘內免收費)，警方將加強取締高鐵周邊道路違停車輛。



因應連續假期間前往阿里山森林遊樂區車潮及園區內停車空間有限，嘉義林區管理處於台18線90K至95K規劃免費接駁車，遊客得將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

▲嘉縣太平老街等路線管制。（圖／嘉義縣警察局提供）



太平雲梯(含老街)主要聯外道路162甲線路幅狹小，且區內停車空間有限，建議遊客將車輛停放梅山市區，轉乘接駁公車前往；欲往瑞里風景區、圓潭生態園區車輛，建議由台3線轉166線行駛，以分散162甲線及梅山市區車潮。

▲嘉縣警加強交通疏導管制。（圖／嘉義縣警察局提供）



另經159甲線前往番路半天岩紫雲寺及經嘉130線前往彌陀禪寺賞櫻民眾，請勿路邊任意違規停車，並配合相關路口交管人員指揮及引導，分流進出或行駛替代道路，以保持車道通行順暢。警察局建議前往奮起湖或阿里山旅遊遊客行駛台18線上山，以避免與159甲線及嘉130線賞花車潮產生交織壅塞。

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