嘉縣推山海6大遊程　祈福賞櫻漫步雲端親子旅遊

▲嘉義推山海六大遊程，圖為「白水湖壽島」，是去年獲得金馬獎國片「消失的情人節」拍攝取景地點。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

228連假即將來到，嘉義縣推薦6大熱門旅遊路線，探索深山賞櫻秘境、欣賞人氣爆棚雲海美景及適合親子暢遊趣味農場，還可品嚐超高CP值海鮮料理，歡迎各地民眾帶著行囊，來嘉享受各式風情身心靈饗宴。

▲嘉義推山海六大遊程，圖為「太平雲梯」。（圖／嘉義縣政府提供）

「賞櫻」為嘉義縣當前最夯遊程，福爾摩沙櫻、重瓣緋寒櫻、椿寒櫻正值盛開，番路半天岩紫雲寺、彌陀禪寺、阿里山公路及迷糊步道為賞花熱點，沿途順遊阿里山逐鹿部落、牛埔仔愛情大草原、二延平步道、優遊吧斯、奮起湖、阿里山森林遊樂園區及全台最美山線特富野古道，品飲嘉義高山茶、高山咖啡，品嚐苦茶油雞、烤山豬肉及高山野生愛玉，櫻花、高山、雲海、美食，一次滿足。

▲嘉義海區美食蚵仔料理。（圖／嘉義縣政府提供）

「森林步道」釋放嘉義縣大自然魅力，166線(竹崎-梅山)、162+162甲(大林-梅山)，獨立山步道、太興岩步道、圓潭自然生態園區、雲潭瀑布、蝙蝠洞及燕子崖、綠色隧道及超人氣的「太平雲梯」，為遊客造訪熱點，是欣賞森林原始美景、呼吸新鮮空氣、感受芬多精最佳選擇。

▲嘉義賞櫻正夯。（圖／嘉義縣政府提供）

「慢活、慢遊、慢食」體驗，不能錯過大林，位於162線道國際慢城–大林鎮，如同時間亦放慢腳步，萬國戲院、艾森農場、上林社區、泰成中藥行及十信視界，是探尋新舊文化交織軌跡的最佳所在。

「親子旅遊」力推台3線中埔及大埔旅遊軸線，「親子旅遊」是嘉義縣觀光發展重點之一，有適合小朋友DIY體驗、認識生態的怡馨園、紅瓦貓及石硦林場，另有體驗裝扮蜘蛛人攀樹趣味的築夢森居、餵養可愛小動物的綠盈牧場及獨角仙休閒農場，曾文水庫還能搭船至山豬島探險、水庫釣魚及餵老鷹，非常適合親子同樂。

▲嘉義中埔紅瓦貓推植物染。（圖／嘉義縣政府提供）

「現撈海味、新鮮超到味」嘉義台17線布袋及東石海產，遊客絕不能錯過，「海鮮」美食料理，尤其「鮮蚵」更是海鮮饕客必嚐，烤鮮蚵、醋蚵、蚵仔煎或蚵仔麵線等各式料理，鮮甜海味必滿足味蕾。

▲嘉義番路二延平步道。（圖／嘉義縣政府提供）

享用海鮮並逛布袋觀光漁市後，推薦金氏世界紀錄最大高跟鞋造型建築「高跟鞋教堂」、秒飛地中海風之稱「東石漁人碼頭」、全國第一家花生觀光工廠「余順豐花生觀光工廠」，還有可發揮創意自導自演「好美里3D海洋世界戶外美術館」，另外翁章梁特別推薦「白水湖壽島」，是去年獲得金馬獎國片「消失的情人節」拍攝取景地點，夢幻夕陽搭上特殊潮汐現象成為最夯網紅景點。

▲嘉義故宮南院波波草。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義平原地區奉天宮、配天宮，長年吸引大批香客，故宮南院不僅欣賞館內展覽，館外景觀可讓遊客互動、拍照，蒜頭糖廠搭乘五分車或是頂菜園鄉土館體驗復古農村樂讓遊客跟著復古回憶洪流去旅行，板陶窯交趾剪黏工藝園區有高人氣大貓咪車站、童趣造景，還能體驗DIY剪黏馬賽克拼貼、陶盤彩繪或動物陶偶彩繪，創作個人專屬剪黏作品。

▲嘉義大埔曾文水庫遊艇。（圖／嘉義縣政府提供）

在地特色伴手禮推薦民雄金桔觀光工廠、旺萊山、卡普秀時空膠囊觀光工廠及台灣菸酒嘉義觀光酒廠，金桔酥、鳳梨酥、膠囊保養品或酒禮盒，是送禮自用首選；搭乘「台灣好行-故宮南院線」可輕鬆遊嘉義平原地區及選購伴手禮，免除尋找停車位困擾。

推薦遊程(建議路線，遊客請自行斟酌規劃遊程)：

1.台18線「雲海仙境之旅」

阿里山逐鹿部落 veoveoana-牛埔仔愛情大草原-天長地久橋-觸口天長山龍隱寺-二延平步道-優遊吧斯-石棹步道群-奮起湖-頂湖環湖步道-頂石棹琉璃光-迷糊步道-阿里山森林遊樂區-特富野古道

2.166縣道「樂活步道之旅」

竹崎親水公園-獨立山古道-太興岩步道-圓潭自然生態園區-雲潭瀑布-千年蝙蝠洞及燕子崖-綠色隧道-瑞太古道-野薑花溪步道

3.162+162甲「漫步雲端之旅」

大林小鎮慢遊-卡羅爾銅管樂器觀光工廠-老楊方城市-梅問屋梅子元氣館-梅山公園-太平雲梯-太平老街-碧湖山觀光茶園-海鼠山1314觀景台

4.台17「濱海祈福之旅」

鰲鼓濕地-笨港口港口宮-余順豐花生觀光工廠-東石港先天宮-東石漁人碼頭-外傘頂洲(須提前預約)-白水湖壽島-布袋觀光漁市-高跟鞋教堂-布袋五四三厝味碧沙街-好美里3D海洋世界戶外美術館

5.台3線「親子同樂之旅」

怡馨園茶花休閒農場-綠盈牧場-紅瓦貓-獨角仙休閒農場-石硦林場-築夢森居-中崙澐水溪溫泉-大埔情人公園-曾文水庫遊湖

6.157+台1「國寶好行之旅」

配天宮-故宮南院-蒜頭糖廠蔗埕文化園區-板頭社區-板陶窯交趾剪黏工藝園區-頂菜園鄉土館-奉天宮-新港香藝文化園區-民雄金桔觀光工廠-旺萊山-卡普秀時空膠囊觀光工廠-台灣菸酒嘉義觀光酒廠-北回歸線天文廣場

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得