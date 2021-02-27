美知名甜甜圈店遭人蓄意縱火！當局頒28萬懸賞金找兇手

▲美國知名甜甜圈店失火。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國知名甜甜圈店「 Krispy Kreme」亞特蘭大分店日前發生火災，不過經調查後卻發現是場蓄意縱火案，因此當局目前也發出懸賞令，提供縱火案線索的人可以得到1萬美元（約新台幣28萬）。而Krispy Kreme投資人之一的NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在IG上貼出甜甜圈店的失火影片，希望有目擊人士出面作證。

▲店內付之一炬。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，亞特蘭大消防隊表示，在本月10號凌晨時，有人在Krispy Kreme建築物外部縱火，火勢迅速蔓延到建築物內部，並造成災難性破壞，因此他們將提供最高1萬美元的懸賞金，希望有人可以出面透露縱火犯的相關消息；同時亞特蘭大當局也發布了一張身穿全黑衣服男子，疑似嫌疑犯的照片。

Krispy Kreme總部則表示，他們對失火一事感到非常難過，但也對沒有任何傷亡感到感謝，他們將和亞特蘭大當局討論、評估損失，目前還無法確定將閉店多長時間。報導指出，位於亞特蘭大的這間Krispy Kreme是當地市中心最受歡迎的地標之一，因為發光的紅色招牌在每一個白天和黑夜中，都是照亮所有肚子餓人的燈塔。

▲這件分店是亞特蘭大市中心地標之一。（圖／達志影像／美聯社）



此外，NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）因為非常愛吃甜甜圈，遂在2016年於亞特蘭大開設了一間Krispy Kreme加盟店，並擔任Krispy Kreme全球代言人；縱火案發生後，他也在IG上發出失火影片表示，「希望沒人受傷，不過我們會更強大的回來的。」