　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美知名甜甜圈店遭人蓄意縱火！當局頒28萬懸賞金找兇手

▲甜甜圈店失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名甜甜圈店失火。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國知名甜甜圈店「 Krispy Kreme」亞特蘭大分店日前發生火災，不過經調查後卻發現是場蓄意縱火案，因此當局目前也發出懸賞令，提供縱火案線索的人可以得到1萬美元（約新台幣28萬）。而Krispy Kreme投資人之一的NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在IG上貼出甜甜圈店的失火影片，希望有目擊人士出面作證。

▲甜甜圈店失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲店內付之一炬。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，亞特蘭大消防隊表示，在本月10號凌晨時，有人在Krispy Kreme建築物外部縱火，火勢迅速蔓延到建築物內部，並造成災難性破壞，因此他們將提供最高1萬美元的懸賞金，希望有人可以出面透露縱火犯的相關消息；同時亞特蘭大當局也發布了一張身穿全黑衣服男子，疑似嫌疑犯的照片。

Krispy Kreme總部則表示，他們對失火一事感到非常難過，但也對沒有任何傷亡感到感謝，他們將和亞特蘭大當局討論、評估損失，目前還無法確定將閉店多長時間。報導指出，位於亞特蘭大的這間Krispy Kreme是當地市中心最受歡迎的地標之一，因為發光的紅色招牌在每一個白天和黑夜中，都是照亮所有肚子餓人的燈塔。

▲甜甜圈店失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲這件分店是亞特蘭大市中心地標之一。（圖／達志影像／美聯社）

此外，NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）因為非常愛吃甜甜圈，遂在2016年於亞特蘭大開設了一間Krispy Kreme加盟店，並擔任Krispy Kreme全球代言人；縱火案發生後，他也在IG上發出失火影片表示，「希望沒人受傷，不過我們會更強大的回來的。」

ET快訊
最強綠葉！吳孟達演活「15經典角色」　粉絲：演什麼像什麼
失去老友吳孟達　周星馳悲痛發聲
「蒼蠅叔」吳孟達病逝　劉德華18字哀痛發聲了
吳孟達病逝！肝癌5大症狀要注意　出現1個已經是末期
吳孟達肝癌病逝享壽70歲　7年前就「立下遺囑」
吳孟達病逝　網含淚哀悼：陪我的時間比爸爸還多
吳孟達還不出30萬賭債…周潤發「5字點醒他」！靠小角色翻身奪
吳孟達睡夢之中離世　好友證實：他走得很安詳
「三叔」吳孟達配周星馳創14年傳奇！《功夫》後斷聯…直到他病
快訊／吳孟達肝癌病逝　享壽70歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全無路燈！14歲女學生返家遭卡車撞飛　「後視鏡支架尻頭」慘身亡

美眾議院通過1.9兆美元紓困案！　下週將交參議院表決

美制裁沙烏地76人…獨缺他！重新評估雙邊關係　擬僅提供防禦武器

海地監獄暴動25死！400多人越獄　頭號通緝犯脫逃隔日槍戰亡

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

耶魯高材生遭槍擊！警全力通緝MIT嫌犯　疑曾與死者未婚妻交往

她被老公推落海！死爬上岸又遭活埋　沙坑竟是「孩子親手挖的」

美韓軍事費用分攤迎來新契機！《華爾街日報》：兩國已達成新協議

美知名甜甜圈店遭人蓄意縱火！當局頒28萬懸賞金找兇手

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

楊謹華新人時期合作吳孟達：就是戲神！總笑瞇瞇，主動與後輩聊天

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

北返車潮明湧現「14地雷路段」曝光！國5恐塞到深夜11點

全國最大！彰南國民運動中心啟用　7天免費體驗

「達叔就像一位老朋友別離」　洪孟楷懷念吳孟達這五個綠葉配角

王維中擔心衝太快　哥哥王躍霖溫馨叮嚀

周星馳悲痛發聲了！　失去老友吳孟達：我還無法接受

過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

金髮妹無罩逛街　怒脫小丁套臉上

阿公飆車191被抓　急喊：打疫苗遲到啦

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

人獸血腥畫面曝！他赤手空拳痛擊花豹護妻女

美債殖利率飆升憂慮未解　美股道瓊再跌470點

殺鄰居挖心臟煮來吃！他逼叔姨吃「人肉馬鈴薯」

奈及利亞綁架　300女學生失蹤

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

《感官世界》吸睛完勝所有阿部定

女大生力退3色狼！　慘被灑油縱火72％燒傷

更多熱門

相關新聞

台海若衝突誰幫美國？

台海若衝突誰幫美國？

台海問題難解，日前美國著名軍事研究機構蘭德公司發佈一篇分析報告，內文預測台海如果發生戰爭，誰會在台海衝突中幫助美國？該公司認為不會是英國或法國，最有可能跟美國聯盟的是日本和澳洲。實際上，不會有國家真的希望發生衝突，維持在台海地區現狀，越穩定對各國都好。

美眾議院通過1.9兆美元紓困案

美眾議院通過1.9兆美元紓困案

美制裁沙國76人獨缺他　重估雙邊關係

美制裁沙國76人獨缺他　重估雙邊關係

剛挺日擁釣島臺主權　美國防部改口

剛挺日擁釣島臺主權　美國防部改口

馬刺想交易球隊雙核心

馬刺想交易球隊雙核心

關鍵字：

美國Krispy KremeShaquille O’Neal亞特蘭大甜甜圈NBA

讀者迴響

熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

快訊／吳孟達罹肝癌病逝…享壽70歲！

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

快訊／吳孟達肝癌惡化爆「急轉加護病房」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面