她被老公推落海！死爬上岸又遭活埋　沙坑竟是「孩子親手挖的」

▲美國夫妻在度假時大吵一架，丈夫竟然氣到將妻子活埋。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張寧倢／編譯

美國一名男子馬里斯（Luis Mares III）日前帶著妻小，來到加州世界著名觀光勝地「科羅拉多海灘」（Coronado Beach）度假，卻在行程中與老婆發生嚴重爭執，馬里斯盛怒之下將老婆推入海中，但她沒有溺斃，馬里斯見狀又將老婆拖進沙坑，打算直接把人活埋。

根據《每日星報》報導，馬里斯夫婦25日帶著孩子們來到科羅拉多海灘度假，夫妻倆卻在旅行中發生嚴重口角，馬里斯竟然試圖把自己的老婆活埋。死裡逃生的妻子向當地警方聲稱，自己被丈夫推落海中，死命爬上岸之後，又發生肢體搏鬥，她隨後被馬里斯拖進救生員高椅下的沙坑，諷刺的是，這個沙坑應是孩子們白天玩耍時親手挖的。

妻子表示，自己被扔進洞裡之後，馬里斯開始在她身上填沙，過程中還不斷用腳踹她，但過了一陣子後，馬里斯突然停止動作並轉身逃跑，她則趕緊逃到濱海大道，一名路人發現她之後，隨即將她送往聖地牙哥創傷中心。

警方於當天晚間9時左右接到報案電話，隨後在附近一戶人家的花園中，發現藏匿其中的馬里斯，「我們不知道是什麼把馬里斯給嚇跑，可能是有人剛好路過。」目前，馬里斯以謀殺未遂、襲擊重傷、家庭暴力、非法監禁與違反假釋等罪名遭到指控。

Man 'tries to bury wife alive in the sand' at tourist beach following rowhttps://t.co/sDkTj5vMKI pic.twitter.com/mH88C6vpfA — Daily Star (@dailystar) February 26, 2021

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