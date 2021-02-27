台海若衝突誰幫美國？　軍事公司預測「只有這兩國」

▲美國著名軍事研究機構蘭德公司分析，台海若衝突，日本、澳洲會支援美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

台海問題難解，日前美國著名軍事研究機構蘭德公司發佈一篇分析報告，內文預測台海如果發生戰爭，誰會在台海衝突中幫助美國？該公司認為不會是英國或法國，最有可能支援美國的是日本和澳洲。實際上，不會有國家真的希望發生衝突，維持在台海地區現狀，越穩定對各國都好。

據《網易軍事》引述該公司分析報告稱，台海問題在世界各國認定上屬於中國內政，與他們根本沒有直接的利益關係，哪怕幫助的國家是美國，都不值得各國這麼做。

▲解放軍近年多次繞台，台海氛圍緊張（圖／國防部）

報導指出，退一步來說，在中美的選擇之間，最差的結果不過就是礙於與我國有利益合作，不得不選擇中立。無論怎麼選擇，願意幫助在台海衝突中幫助美國對抗中國的，少之又少。

依照蘭德公司的分析，只有兩個國家會幫美國，但不是英國也不是法國，該報告指出，真正可能在軍事上對美國提供支援，只有日本和澳洲這兩個國家。

首先，日本離台海很近，倘若台海回歸大陸必定會對日本的安全局勢造成一定的影響。無論是利用台海當成軍事前沿的存在，對中日有爭議的區域施加壓力，還是利用日本海上貿易的生命線台海東部海域，威脅日本海上貿易，對於日本來說都是非常不利的。因此，日本在台海衝突幫助美國的可能性很大，其次就是澳洲。

報導分析，中國和澳洲距離很遠，但是對中國很有戒心，澳洲認為假設大陸控制住台海後，就會在突破第一島鏈後，將更多的軍事力量投放到第一島鏈外的地方。

▲其他報告指出，2030年以前，解放軍的潛艦可能比美國多出約10艘 。（圖／新華社）

另外，蘭德公司建議美國繼續對台海維持「模糊戰略」，一方面維護中國的原則，不讓台海局勢混亂，另一方面通過經濟，軍事等方面增加台海的防禦能力。該公司也是暗示美國「不要輕易支援」，最好方式就是維持台海現狀，一旦爆發軍事衝突，美國能獲取的利益更少。

最後，該公司也強調，唯一可確定的是美台之間的協防條約，不允許美國無視中國對抗台海，必須會有行動，不然在國際上的信譽就會受到影響。