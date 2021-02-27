15年法院員工成無照律師！出庭遭法官洗臉　連基本問題都答不出





▲楊男在北院總務科工作15年，離職後竟改當無照律師打訴訟。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

楊姓男子於台北地院總務科任職15年，不料，他離職後，竟在無律師執照情況下，對外自稱為檢察官轉任律師，非法接下1起性侵案、2起毒品案訴訟，獲利約11萬元。對此，台北地院審理後，依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪、詐欺取財罪，將楊男判刑1年6月，另判6月刑期得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，楊男於2010年至2016年間於台北地院總務科任職，離職後，現為某公司負責人，然而，他明知自己無律師執照，仍對外宣稱自己是檢察官轉任的律師，開始對外接案打官司。2017年7月間，一名莊姓少年因涉犯性侵事件，其母親便找上楊男，雙方談好以3萬元打整場官司，而楊男在莊母匯款5000元後，先是出具刑事委任狀，並擔任輔佐人，協助莊姓少年出庭接受法官訊問，並撰寫刑事答辯狀。

一名張姓男子2018年2月26日與楊男約定好以4萬元報酬打毒品案官司，而楊男收下款項後，不但協助撰寫「刑事聲請選任非律師為辯護人狀」及「刑事呈報變更限制住居聲請狀」，並且陪同張男到警局偵訊，自稱是楊律師，最後還在筆錄辯護人欄簽下自己的名字。同年9月楊男還替一名涉入毒品案的陳姓男子打官司，談好10萬元的價碼，並在對方匯款後，撰寫刑事辯護狀。直到審理期間，法官確認身分時，發現楊男根本無律師執照，不允許楊男為陳男辯護，陳男才驚覺遭騙，憤而提告，全案因此曝光。

對此，楊男否認犯行，辯稱自己沒有圖利行為，警詢簽名是遭人偽造而成，根據規定非律師也能擔任訴訟代理人，而他曾於法律學分班修過刑事訴訟法學分，進行過代理訴訟，有刑事訟訴能力，再加上他打官司是為了幫助弱勢，期間未曾自稱是律師，並強調處理訴訟過程，一切都按照規定，符合《律師法》。

法官調查，楊男針對一名證人提出13個問題中，有高達8個問題顯然違反詰問規則，足認其刑事訴訟能力堪慮，而面對法官提問，「什麼少年調查事件可以依少年事件處理法判無罪」、「是否知道何謂先議權」等基本問題，楊男均以不知道、自己才疏學淺等語回答。

此外，法官查出，楊男雖聲稱是幫助弱勢才會打官司，但卻對被害人亂開價，像是向法院聲請變更限制住居，花費2小時，收費2000元，撰寫聲請閱卷狀，花費1小時，收費1500元等情況，顯然是利用被害人不熟法律，趁機漫天開價，而非協助經濟弱勢者進行訴訟，明顯有營利意圖。

台北地院認為，楊男於北院任職多年，竟以其明顯不足的刑事訴訟知識，恣意處理販毒、性侵等刑事重罪訴訟，藉此詐財，顯然欠缺尊重他人財產權，更是蔑視律師專業能力，視當事人權益為兒戲，因此審酌後，依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪、詐欺取財罪，將楊男判刑1年6月，另判6月刑期得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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