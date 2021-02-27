84歲嬤返家撞見小偷…慘遭「磚塊爆頭」！兒見她倒血泊嚇傻報警

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市七堵區一處民宅25日下午3時許驚傳偷竊意外！事發當時一名84歲周姓老婦人剛到家，撞見正在屋內行竊的賴姓竊賊，下秒慘遭對方持磚頭重擊，血流不止。直到周婦兒子返家，見母親倒臥血泊，趕緊送醫救治，幸經搶救，周婦暫無生命危險，待在加護病房觀察中。事後，警方循線火速逮人，檢方昨（26日）傍晚經複訊後，依殺人未遂罪向法院聲押賴嫌。

▲基隆一名婦人返家撞見竊賊，遭對方持磚頭重擊頭部。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，賴嫌25日進到周婦七堵的住家行竊，不料，正好被剛到家的周婦發現，而他為求脫身，竟隨手拿起磚頭，朝周婦頭部重擊後逃逸，直到周婦兒子返家，發現母親倒臥在地，且血流不止，地上仍遺留沾血的磚頭，立刻報警處理。

警消獲報到場後，趕緊將周婦送醫搶救，幸周婦目前已無生命危險，但因頭部重創，其意識仍不清楚，待在加護病房觀察中，尚無法描述案發經過，經診斷後有嚴重腦震盪及骨折。

警方表示，經清查，周婦住家無財物損失，透過周邊監視器畫面，於案發地附近一處老舊公寓發現賴嫌遺留作案時穿著之沾有血跡衣褲及印鑑，比對身分後，火速逮到26歲的賴嫌，將賴嫌移送法辦，檢方昨（26日）複訊後，依殺人未遂罪嫌向法院聲押賴嫌。



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