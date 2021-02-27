南投紫南宮「丁酒呷平安」兼顧防疫　8萬人領丁酒料理包

▲紫南宮丁酒料理包。（圖／南投縣府提供）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的紫南宮「吃丁酒，吃平安」活動27日在水濂瀑布前前盛大展開，廟方準備近7萬人份的丁酒及1萬人份素粽、素麵材料、壽桃及芋粿巧等免費供信眾品嘗，來自全國各地的香客一早就湧入現場排隊，場面如往年一般盛大熱鬧。縣長林明溱與主委莊秋安、立委許淑華、議員游顥、竹山鎮長陳東睦、行政院中辦執行長蔡培慧等在現場發送丁酒料理包給民眾，場面熱鬧。

林明溱說，紫南宮這個呷丁酒傳統文化相當具有代表性，已經有200多年歷史，每年農曆正月16日各地信眾都會來呷丁酒祈平安，今年雖仍受「新冠肺炎」疫情影響，但紫南宮考量衛生防疫與地方文化習俗，改以冷凍丁酒料理包給民眾，一早就湧入許多來自各地民眾來共襄盛舉，領取人潮大排長龍非常壯觀，相當熱鬧，感謝莊主委用心籌辦，讓民眾能兼顧健康又可呷平安，希望信眾帶慧家料理與家人一起吃丁酒後，一整年都能平安健康，順利圓滿。林明溱也邀請全國民眾領完丁酒包，拜過土地公後，也能到南投市欣賞南投燈會，度過一個歡樂的元宵假期。

▲吃丁酒是紫南宮一年一度的重要活動。（圖／南投縣府提供）

莊秋安表示，吃丁酒活動是紫南宮一年一度最重要的活動，每年的農曆正月16日定期舉辦，往年都是現場煮給信眾吃，今年因部立桃園醫院疫情因素，考量防疫與信眾健康改以發放卜蜂公司製作的冷凍丁酒料理包方式，今年共準備有7萬人份葷食，及1萬人份的素食，數量雖略少於往年，但信眾熱情不減，上午9時前排隊人潮已逾2萬人，預計12時左右人數可望超過8萬人來領取丁酒包回家呷平安。

當天現場都依照防疫規範辦理，信眾也都全程配戴口罩。9時許由莊秋安主委鳴鑼啟動，民眾依序進場，林明溱、許淑華及游顥逐一發送冷凍丁酒料理包給民眾，秩序良好。

對於今年採有別於往年熱騰騰的丁酒，改以發送料理丁酒包讓民眾回家料理方式，民眾紛紛表達肯定，他們異口同聲說，今年雖然吃不到現煮的丁酒，但考量疫情，料理包方式相對衛生，而且也減少衛生餐具使用的問題，大家都很認同。

▼今年考量防疫，改已料理包方式發放，粗估逾8萬人前來領取。（圖／南投縣府提供）