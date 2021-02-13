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超靈驗！5大求財廟一次推薦　郭台銘必拜「發跡廟」

▲▼郭台銘現身「發跡廟」慈惠宮，支持民眾大喊選總統。（圖／記者陳豐德攝）
▲郭台銘現身「發跡廟」慈惠宮。（圖／記者陳豐德攝）

社群中心／林懿捷

新的一年開始，想要揮別去年的不順、祈求好運降臨，許多民眾會到廟宇走春祈求平安及財運！ETtoday社群中心幫大家整理，全台北中南五間受歡迎的財神廟，快點計畫你的走春之旅，讓財運旺旺來！但要切記，由於新冠疫情原因，各大廟宮的春節活動有所變動，像是烘爐地取消發錢母活動，福安宮則取消除夕夜拜頭香儀式，大家出發前要先查好，而參拜時請全程佩戴口罩。


一、烘爐地南山福德宮
中和烘爐地不只是大家公認的求財聖地，巨型土地公像還是中和具代表性的地標之一，因此有不少人來到此地欣賞夜景，更有許多信眾前來祭拜。首先大家會排隊，到櫃檯右方的銅鑄土地公像換錢母：摸摸土地公鬍子、手杖、還有金元寶，再將土地公袖口掉出的一元銅板，收入紅包袋（廟方會提供）作為錢母，祈求一整年的事業順遂、財運亨通！

▲▼新北烘爐地交通、求發財金、換錢母資訊。（圖／Wisely提供）

▲烘爐地可說是民眾求財運的首選！（圖／Wisely提供）

二、竹山紫南宮
位於南投的紫南宮，可以說是全台人氣最旺的求財靈廟！想取發財金、錢母與金雞的信徒絡繹不絕，其中許多生意人會來「借」的發財金，是要根據「擲筊」次數遞減，第一次就擲得聖筊為600元，每次減少100，通常會在一年內還金，並添香油錢當作還願今年的發錢母活動，因為疫情取消，等到疫情較緩和時再做發放而開運金雞，也是需要擲筊同意後才可以求得，若想要求得好運氣，就來撫摸正殿內的金雞吧！

▲▼竹山紫南宮。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

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▲受到疫情影響，紫南宮初一錢母發放活動異動。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

三、車城福安宮
位於屏東的福安宮有著「全台最大土地公廟」之稱，雄偉的建築氣勢非凡，與紫南宮、福德宮有著「三大土地公廟」的美譽。福安宮正殿的土地公像，身穿龍袍並掛滿金牌，金光閃閃十分神氣！宮內「八角金爐」是該廟的一大特色，將整疊的金紙放置於爐口，金爐就會自動把金紙一張張吸入，神奇的景象因此被稱為「神明數鈔機」，離開前，記得要摸一摸門口的大金元寶、沾沾財氣！

▲車城福安宮。（圖／翻攝車城福安宮-開基福德正神祖廟）

▲車城福安宮人氣鼎沸。（圖／翻攝車城福安宮-開基福德正神祖廟）

四、北港武德宮
位於雲林的武德宮，是「全台最大的五路財神廟」，傳聞中前身是中藥行，搖身一變成為最靈驗財神廟，據說有許多財神廟是由此分靈出去供奉的。其特色為「五路財神財寶箱」，信眾會向財神爺祈求財寶箱，一定要擲出聖筊才能獲得財寶箱，而且要將財寶箱打開過財神爐，象徵把財氣裝滿、把好運帶回家！

▲▼雲林北港武德宮。（本報資料照）

▲許多人喜歡去武德宮祈求財寶箱。（圖／ETtoday）

五、板橋慈惠宮
位於北捷府中站的慈惠宮，相傳一名和尚從湄洲恭請天上聖母來台，主殿供俸的媽祖有「板橋媽」之稱，除了正殿供奉的媽祖，左偏殿的財神爺，也因為郭董」郭台銘，每年初一必帶著家人來參拜而聲名遠播，且父親郭齡瑞曾帶著全家人住在廟內廂房，後來調職搬家，在廟宇擴建後，該地點成了財神殿建地，因此被大家視為「郭董」的「發跡廟」，來此參拜完的信徒，都會摸一下殿前的金元寶，以祈求財運亨通。

▲▼鴻海董事長郭台銘到板橋慈惠宮參拜。（圖／記者季相儒攝）

▲郭董年幼時曾住在慈惠宮廂房。（圖／記者季相儒攝）

也提醒大家，雖然參拜為許多人農曆新年必備之事，但務必依新冠疫情的情況，遵守政府與廟方相關規定，有些宮廟發錢母等祈福活動有取消、或延後等異動，請民眾查明後才前往。現在不少宮廟提供「線上求籤」服務，大家可多加利用，只要懷著虔誠的心、做好事，一定可以平安整年！

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